Зауважимо, що оновлена процедура передбачає кілька важливих змін. Вони здебільшого спрямовані на те, щоб мінімізувати, якщо не повністю усунути, корупційну складову. Але спочатку ми розповімо, чи доведеться платити штраф за не пройдений техогляд.

Читай також Океан вражень: Nemiroff відправив відвідувачів Lisbon Bar Show у захопливу подорож

Чи буде штраф за не пройдений техогляд

Так, водія можуть оштрафувати. Це передбачене для тих транспортних засобів, які обов'язково мають пройти техогляд. У випадку, якщо їхні власники проігнорують ТО, їм доведеться викласти чималеньку суму:

протермінований техогляд – 3 400 гривень;

повторне порушення – 17 тисяч гривень;

порушення ТО з боку посадових осіб – до 34 тисяч гривень.



Проходження техогляду дешевше за оплату штрафу / Фото Drazen Zigic

Відразу ж зауважимо, що пройти техогляд значно вигідніше, ніж платити потім штраф. Водіям потрібно буде викласти за огляд авто від 1,12 до 1,44 тисячі гривень. Погодься, сума суттєво відрізняється.

Скільки коштує пройти ТО

У залежності від категорії транспортного засобу, вартість його техогляду може бути іншою. Згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість ТО така:

легкові авто – від 1,12 тисячі гривень;

автобуси, маса яких понад 5 тонн, – від 1,34 тисячі гривень;

вантажні машини, масою понад 12 тонн, – від 1,44 тисячі гривень;

причепи – від 1,12 тисячі за найлегші моделі до 1,32 тисячі гривень за версії на понад 10 тонн.

Наостанок зауважимо, що техогляд – процедура, яку все одно потрібно буде пройти кожному власнику транспортного засобу. Потурбуйся про те, щоб твоє авто було справним, не загрожувало ані тобі, ані іншим учасникам дорожнього руху.