Заметим, что обновленная процедура предполагает несколько важных изменений. Они в большинстве своем направлены на то, чтобы минимизировать, если не полностью устранить, коррупционную составляющую. Но сначала мы расскажем, придется ли платить штраф за не пройденный техосмотр.

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Будет ли штраф за не пройденный техосмотр

Да, водителя могут оштрафовать. Это предусмотрено для тех транспортных средств, которые обязательно должны пройти техосмотр. В случае если их владельцы проигнорируют ТО, им придется выложить немалую сумму:

просроченный техосмотр – 3400 гривен;

повторное нарушение – 17 тысяч гривен;

нарушение ТО со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.



Прохождение техосмотра дешевле оплаты штрафа / Фото Drazen Zigic

Сразу заметим, что пройти техосмотр значительно выгоднее, чем платить потом штраф. Водителям нужно будет выложить за осмотр авто от 1,12 до 1,44 тысячи гривен. Согласись, сумма существенно отличается.

Сколько стоит пройти ТО

В зависимости от категории транспортного средства, стоимость его техосмотра может быть иной. Согласно данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость ТО такова:

легковые авто – от 1,12 тысячи гривен;

автобусы, масса которых более 5 тонн – от 1,34 тысячи гривен;

грузовые машины, массой более 12 тонн – от 1,44 тысячи гривен;

прицепы – от 1,12 тысячи за самые легкие модели до 1,32 тысячи гривен за версию на более чем 10 тонн.

В заключение заметим, что техосмотр – процедура, которую все равно нужно будет пройти каждому владельцу транспортного средства. Позаботься о том, чтобы твой автомобиль был исправным, не угрожал ни тебе, ни другим участникам дорожного движения.