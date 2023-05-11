Да, барышни обладают свойством хранить ряд тайн. Справедливости ради, мы тоже далеко не убежали. Но в этот раз не о нас. Лучше попробуем разобраться, что скрывают от нас женщины. Может быть, твоя партнерша тоже не обо всем тебе рассказывает.

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1. Никогда не было оргазма

Я замужем уже 5 лет, и мы с мужем занимаемся сексом по меньшей мере дважды в неделю. Мужу это нравится, но длится недолго. Я держу в тайне тот факт, что у меня никогда не было оргазма. Это раздавит его самолюбие,

– признается одна барышня.

Она заметила, что столько раз имитировала оргазм, что сердце мужчины буквально разбилось бы от этой информации. Она поделилась этим со своим лучшим другом. Он заверил, что лучше обсудить проблему с мужем. Но женщина не отважилась.

Что мы имеем в этом случае? Да, давление на женщин, которые якобы обязаны добиваться оргазма каждый раз. Нет, не должны. Кстати, как и ты.



Иногда женщины могут просто имитировать оргазм / Фото yanalya

2. Нравится секс с извращениями

"Мы с мужчиной очень активны в сексуальном плане, и мы попробовали несколько позиций. Но я всегда хотела делать больше и пробовать больше вещей. Мне больше нравится БДСМ, но мой мужчина против этого, поэтому я никогда не говорила ему об этом", – заметила другая героиня.

Она стремится, чтобы ее связывали, шлепали и грубо с ней обращались. Но она не уверена, стоит ли об этом открыто рассказывать мужу. Да и вообще консервативное общество, в котором она живет, может не воспринять такие предпочтения.

3. Отвращение к оральному сексу

"Это как спасительный круг нашего брака за закрытой дверью, но я ненавижу его от всей души. Мой муж любит спускаться ко мне и хочет, чтобы я делала то же самое, но когда я это делаю, я задерживаю дыхание, чтобы поскорее закончить. Мой мужчина думает, что это единственный способ, который я знаю, поэтому он никогда не толкает меня; правда заключается в том, что я считаю это отвратительным и неудобным", – говорит другая женщина.

В то же время она отметила, что это ее сексуальный секрет. И она вряд ли решится признаться мужу, чтобы не разрушить гармонию в отношениях между ними. В частности, в интимном плане.

4. Нравятся прикосновения женщин

"Секс с моим мужем отличный, но у меня есть большой секрет. Мне нравится и я хочу чувствовать другую женщину, когда мой мужчина наблюдает за мной", – отметила еще одна героиня.

Она стремится попытаться заняться сексом втроем. Но в этом случае мужчина будет играть роль наблюдателя. Правда, она сложно себе представляет, чтобы признаться любимому в своей сексуальной фантазии. Так что она так и остается фантазией без реализации.



Иногда женщины не признаются, что мечтают о сексе втроем / Фото yanalya

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К чему мы все это? А к тому, что чрезвычайно важен в отношениях уровень доверия. Если он высок, то ни у кого ни перед кем не будет секретов. И они не будут заставлять кого-то из партнеров чувствовать себя неловко или стыдиться своих желаний. Вот и все.