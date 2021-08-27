Следить за DJ NANA в инстаграме – сплошное удовольствие. 35-летняя Анастасия Кумейко регулярно выкладывает в сети горячие фото, которые мгновенно будоражат ее подписчиков. Не стал исключением последний кадр. На нем она позирует в костюме. Особую пикантность придает тот факт, что пиджак красавица надела на голое тело. Это надо видеть!
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Подписчикам DJ NANA безумно понравилось фото красавицы. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая невероятная укладка";
- "Невероятно";
- "Эффектно. Нет слов";
- "Железная секси-леди";
- "Хорошая девочка";
- "Шик и блеск";
- "Огненная. Какая же ты крутая";
- "Просто бомба";
- "Тема груди раскрыта не до конца".
DJ NANA примерила пиджак на голое тело / Фото с инстаграма DJ NANA
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Спорить не будем с последним комментарием. Но будем откровенны, частичная обнаженность оставляет определенную загадочность. Подпишись на DJ NANA. Тебе понравятся фотографии, которые она публикует в сети.