Следить за DJ NANA в инстаграме – сплошное удовольствие. 35-летняя Анастасия Кумейко регулярно выкладывает в сети горячие фото, которые мгновенно будоражат ее подписчиков. Не стал исключением последний кадр. На нем она позирует в костюме. Особую пикантность придает тот факт, что пиджак красавица надела на голое тело. Это надо видеть!

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

Подписчикам DJ NANA безумно понравилось фото красавицы. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая невероятная укладка";

"Невероятно";

"Эффектно. Нет слов";

"Железная секси-леди";

"Хорошая девочка";

"Шик и блеск";

"Огненная. Какая же ты крутая";

"Просто бомба";

"Тема груди раскрыта не до конца".



DJ NANA примерила пиджак на голое тело / Фото с инстаграма DJ NANA

Наслаждайся "Зачем это показывать": голую Настю Каменских раскритиковали за фото в ванной