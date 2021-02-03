Одяг, в якому ні в якому разі не варто з'являтися в офісі чоловікові

Звичайно ж, за останні кілька років офісна мода змінилася кардинально. Тепер ніхто нікого не змушує ходити у костюмах, а також не бігає з лінійкою за жінками у спідницях. Але є все ж неписані правила, згідно з якими деякі речі все ж краще не одягати для походу на роботу. На них ми й сконцентруємо свою увагу.

Джерело: 24 канал

Якщо у твоїй компанії відсутній дрескод, то тобі потрібно самостійно потурбуватися про свій зовнішній вигляд. Перша та проста порада, яку однозначно слід взяти на озброєння, – уяви, що у будь-яку мить можуть з'явитися інвестори для обговорення вкладень божевільної суми у твою компанію. Сумніваюся, що вони оцінять футболку з дитячим принтом. Але це ще не всі наші поради!

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Ніякої сорочки, в якій ти був вчора

Відразу ж зауважимо, що це правило не поширюється на штани або взуття. Що ж стосується сорочки, то не варто кілька днів поспіль ходити в одній і тій же. Також ми пропонуємо нарешті відмовитися від вибору одягу по принципу "немає неприємного запаху – можна носити". Ти можеш не зауважити підлу пляму на рукаві або ж те, що забруднився комір. Тож візьми собі за звичку змінювати сорочку щодня. Якщо правильно скласти базовий гардероб, у тебе з цим проблем не буде жодних.

А ще не забувай прасувати сорочку. Ти ж не хочеш виглядати так, наче тебе корова дорогою до роботи злизала?



Не варто два дні поспіль з'являтися в одній і тій же сорочці / Фото Unsplash

Уникай випадкового одягу

Офісний стиль можна запросто сформувати за допомогою хорошої бази у твоїй шафі. Але це не означає, що потрібно геть усе міксувати. Речі повинні поєднуватися між собою та формувати довершений ансамбль. Погодься, що дивно буде одягнути класичні штани, сорочку та жилетку без піджака. Ти нагадуватимеш офіціанта, але ніяк не топового менеджера.

Порвані джинси

Джинси можуть стати основою образу у стилі смарт-кежуал. Вони зручні, за ними легко доглядати. Та й не потрібно щодня по пів години пітніти над ними, намагаючись випрасувати ідеальні стрілки. Але в такому випадку твої джинси повинні бути класичного крою, без усіляких перфорацій і дірок.



Віддай перевагу класичним джинсам без дірок і перфорацій / Фото Unsplash

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Спортивний одяг

Яким би гнучким не був дрескод у твоїй компанії, не варто перетворювати офіс на фітнес-центр. Ти, звичайно ж, можеш бути справжнім фанатом тренажерних залів, але все ж варто спортивний одяг залишати для занять спортом. Єдиним винятком можуть бути кросівки. І то за умови, що йдеться про класичну модель, яка поєднуватиметься з твоїм одягом.

Шапка

Як би ти сильно не змерз у вуха, шапку або інший головний убір у приміщення не варто носити. Це просте правило поваги.

Аксесуари

З аксесуарами теж слід бути обережним. Вони повинні додавати певну родзинку твоєму образу, але не привертати до себе надто багато уваги. Якщо ти любиш носити всілякі браслети, то потурбуйся, щоб ти не брязкав ними надто гучно. Бо тоді ти однозначно заважатимеш колегам, які не зможуть зосередитися на роботі.



Аксесуари мають доповнювати образ, але не привертати до себе всю увагу / Фото Unsplash

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Яким би лояльним не був твій дрескод на роботі, це зовсім не означає, що потрібно виглядати абияк. Наостанок лови ще одну пораду, яка допоможе завжди бути на висоті. Уяви, що після роботи тобі потрібно буде сходити на побачення з коханою. То що ж, одягнеш спортивки на роботу?