Джинси уже давно є складовою базового чоловічого гардеробу. Але часто буває так, що ми не правильно обираємо собі штани з деніму. Men 24 розповідає, на що потрібно звернути увагу під час вибору чоловічих джинсів!

У кожного з нас у шафі точно висить не одна пара джинсів. Але чи задумувався ти, на що потрібно звернути увагу під час їх вибору? Men 24 ділиться з тобою 5 пунктами, які дозволять підібрати ідеальні джинси для себе!

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1. Матеріал

На бірку джинсів обов'язково потрібно звернути увагу. Вона тобі розповість, що ж ти тримаєш у руках. Стилісти рекомендують не вибирати джинси зі 100-відсоткової бавовни. У складі хороших і якісних джинсів має бути бодай 2 – 3 відсотки еластану. Це дозволить тобі уникнути неприємного витягування штанів на колінах. Та й служитимуть такі джинси значно довше.

Але варто звернути увагу на те, щоб еластану не було надто багато. Інакше є ймовірність, що після прання джинси стануть малими на тебе.



У складі якісних джинсів має бути кілька відсотків еластану / Фото pinterest

2. Колір

Головним трендом сьогоднішнього стилю для чоловіка є універсальність. Тож обирай джинси такого кольору, щоб їх можна було сміливо поєднувати з іншим одягом у твоєму гардеробі.

Сміливо обирай сині та блакитні джинси. Також можеш віддавати перевагу моделям, у яких іде плавний перехід від темного кольору до світлішого.



Сині джинси вважаються найуніверсальнішими / Фото pinterest

3. Фасон

Запам'ятай раз і назавжди одну просту пораду: джинси мають відмінно сидіти саме на твоїй фігурі. Не висіти, і не надто тиснути. В інакшому випадку ти матимеш кепський вигляд.

Уже не потрібно гнатися за джинсами скіні. Чоловіків вони явно не прикрашають. Натомість стилісти рекомендують вибирати моделі Slim, Regular або Stright.



Джинси скіні уже не актуальні, тож обирати їх не варто / Фото pinterest

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4. Посадка

Тут потрібно звернути увагу на своє тіло. Якщо у тебе є животик, і ти ще не почав ходити до спортзалу, – вибирай джинси з високою посадкою. Натомість низьку посадку собі може дозволити чоловік, у якого ідеальне тіло з торсом, який не хочеться приховувати.

Пам'ятай також про те, що у джинсах тобі має бути зручно. Одягни джинси та спробуй у них присісти, наче зав'язуєш шкарпетки. Цей тест дозволить тобі зрозуміти, чи підходить посадка джинсів.



Джинси з високою посадкою підійдуть тим, у кого неідеальний прес / Фото pinterest

5. Декор

Джинси з купою перфорацій, дірок, ланцюгами та накладками – уже давно не актуальні. Пора позбуватися такого деніму зі свого гардеробу. Не втомлюємося нагадувати, що цінується універсальність та можливість поєднувати з базовою капсулою.

Якщо ж у тебе є джинси з перфораціями та дірками, то не потрібно їх поєднувати з класичними елементами стилю. Тож челсі та класична сорочка до цього ансамблю не годяться.



Від надмірної кількості декору на джинсах слід відмовитися / Фото pinterest

Використай наші поради наступного разу, коли вибиратимешся на шопінг. Пам'ятай про те, що хороші та якісні джинси мають бути з натуральних волокон, відмінно сидіти на тобі, а також бути універсальною складовою твого гардеробу!

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