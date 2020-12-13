Спокуслива українка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні в Іспанії: гарячі фото красуні 18+
Львів'янка Оксана Бригідир стала чемпіонкою світу серед професіоналів Elite Pro. Перемогу вона здобула у відкритій категорії найпопулярнішої дисципліни серед жінок – фітнес-бікіні. Сам же конкурс проходив 12 грудня у місті Санта Сусанна. Дивися на Men 24 гарячі фото красуні!
Як повідомила пресслужба відділення НОК України у Львівській області, Оксана Бригідир зуміла вибороти золоту медаль серед професіоналів Elite Pro у категорії фітнес-бікіні. Детальніше розповідаємо на Men 24!
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Зауважимо, що це не перша спроба Оксани Бригідир у цьому конкурсі. Торік вона стала віцечемпіонкою світу.
Оксана Бригідир
- Вік: 30 років
- Ріст: 169 см
- Країна: Україна
В одному з інтерв'ю Оксана зізналася, що її історія надзвичайно проста. У зал вона пішла після того, як стала мамою у 2012 році. Їй хотілося повернути тілу звичну форму. Тож через 4 місяці після народження сина вона пішла до тренажерного залу, не розуміючи що та як працює.
Методом проб і помилок я сама почала тренуватися досить непогано, а ще через 6 місяців у мене з'явився тренер,
– розповідала вона.
Дивися гарячі фото Оксани Бригідир:
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Наостанок зазначимо, що крім Бригідир, ще 2 українців – Дмитро Горобець з Черкас і Сергій Данілець з Харкова, здобули золоті медалі чемпіонату світу серед професійних спортсменів.
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