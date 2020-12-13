Соблазнительная украинка стала чемпионкой мира по фитнес-бикини в Испании: горячие фото 18+
Львовянка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов Elite Pro. Победу она получила в открытой категории самой популярной дисциплины среди женщин – фитнес-бикини. Сам же конкурс проходил 12 декабря в городе Санта Сусанна. Смотри на Men 24 горячие фото красавицы!
Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Подробнее рассказываем на Men 24!
Тебе понравится Секс-символ UFC: горячие фото американской спортсменки Валери Лоредо
Заметим, что это не первая попытка Оксаны Бригидир в этом конкурсе. В прошлом году она стала вице-чемпионкою мира.
Оксана Бригидир
- Возраст: 30 лет
- Рост: 169 см
- Страна: Украина
В одном из интервью Оксана призналась, что ее история очень проста. В зал она пошла после того, как стала мамой в 2012 году. Ей хотелось вернуть телу привычную форму. Поэтому через 4 месяца после рождения сына она пошла в тренажерный зал, не понимая что и как работает.
Методом проб и ошибок я сама начала тренироваться достаточно неплохо, а через 6 месяцев у меня появился тренер,
– рассказывала она.
Смотри горячие фото Оксаны Бригидир:
Читай также Стань настоящим Терминатором: 6 любимых упражнений Арнольда Шварценеггера
Напоследок отметим, что кроме Бригидир, еще 2 украинцев – Дмитрий Горобец из Черкасс и Сергей Данилец из Харькова, получили золотые медали чемпионата мира среди профессиональных спортсменов.
Поделиться новостью