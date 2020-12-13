Львовянка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов Elite Pro. Победу она получила в открытой категории самой популярной дисциплины среди женщин – фитнес-бикини. Сам же конкурс проходил 12 декабря в городе Санта Сусанна. Смотри на Men 24 горячие фото красавицы!

Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Подробнее рассказываем на Men 24 !

Тебе понравится Секс-символ UFC: горячие фото американской спортсменки Валери Лоредо

Заметим, что это не первая попытка Оксаны Бригидир в этом конкурсе. В прошлом году она стала вице-чемпионкою мира.

Оксана Бригидир

Возраст: 30 лет

Рост: 169 см

Страна: Украина

В одном из интервью Оксана призналась, что ее история очень проста. В зал она пошла после того, как стала мамой в 2012 году. Ей хотелось вернуть телу привычную форму. Поэтому через 4 месяца после рождения сына она пошла в тренажерный зал, не понимая что и как работает.

Методом проб и ошибок я сама начала тренироваться достаточно неплохо, а через 6 месяцев у меня появился тренер,

– рассказывала она.

Смотри горячие фото Оксаны Бригидир:

Читай также Стань настоящим Терминатором: 6 любимых упражнений Арнольда Шварценеггера