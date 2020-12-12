Фітнес-тренер Джефф Кавальєр розповів про 6 найулюбленіших вправ Арнольда Шварценеггера. Men 24 рекомендує спробувати їх і тобі, щоб тренуватися, як легенда бодібілдингу та семикратний Містер Олімпія. Тож годі гаяти час, поїхали!

І хоч Арнольдові Шварценеггеру 73 роки, він продовжує бути орієнтиром для ентузіастів фітнесу у всьому світі. А фітнес-тренер Джефф Кавальєр виклав на своєму ютуб-каналі ролик з 6 вправами Арнольда Шварценеггера. Men 24 пропонує додати їх до своїх звичних тренувань, щоб стати таким же сильним і фактурним, як семикратний Містер Олімпія!

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1. Жим штанги лежачи

"Арнольд ввів нововведення у цій вправі, взявши ширший хват, ніж зазвичай", – каже Кавальєр. Таким чином ти візьмеш менше кілограмів, але даси можливість працювати грудним м'язам, мінімізуючи внесок трицепсів. Але є суттєвий ризик, якщо у тебе тендітні плечі. Тут потрібно бути обережним, адже є шанси не впоратися.



Арнольд виконував жим штанги лежачи, взявши ширший хват / Скриншот з відео

2. Військовий прес

Ця вправа теж доволі складна, але Арні свого часу не задумувався над тим, що вона може нашкодити йому. Вона входить до переліку потенційно шкідливих вправ для плечей, тож фітнес-тренер не рекомендує нею зловживати. "У будь-якому випадку я рекомендую класичний військовий жим зі штангою перед головою", – додав він. Також можеш міняти штангу на гантелі.

3. Суворі підтягування

"І Арнольд, і Франко Колумбу виконували цю вправу з власною вагою, хоча в деяких випадках вони використовували баласт на поясі...", – зауважив Кавальєр. Кажуть, вони могли робити до 50 повторень для розминки перед тренуванням. Ця вправа дасть можливість працювати найширшим м'язам, а також біцепсам.

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4. Згинання рук зі штангою на біцепс

Це основа для набору м'язів рук. Тож чергуй пряму перекладину з поперечиною Z, щоб стимулювати біцепси різними способами. Хитрощі? Притулися спиною до стіни, щоб уникнути розгойдування та виконуй вправу максимально повільно.

5. Глибокий прес

Якщо правильно виконувати техніку, то немає ризику для хребта. Виконуй кілька скручувань для максимальної активації черевного пресу. Якщо можливо, з опорою на землю ступнями та без будь-яких опор.



Правильна техніка дозволить отримати максимальний результат / Скриншот з відео

6. Глибокі присідання

Основна силова вправа для нижньої частини тіла. Зі штангою – дуже важкі та глибокі присідання. Вона принесе користь для сідниць, квадрицепсів, підколінних сухожиль та навіть кора.



Виконуй глибокі присідання зі штангою / Скриншот з відео

Спробуй і ти додати до своїх звичних тренувань ці вправи. Твоє тіло буде тобі вдячним.

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