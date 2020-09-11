Масло для бороды – базовое средство для ухода за растительностью на лице. Впрочем, не все мужчины знают, для чего она и как ею правильно пользоваться. Попробуем в этом разобраться, чтобы ваша борода выглядела безупречно.

О масле для бороды слышал каждый мужчина, у которого хоть какая-то растительность есть на лице. Men 24 расскажет, для чего ее используют и как это правильно делать, чтобы достичь максимального эффекта.

Возьми на вооружение

Как ухаживать за бородой: инструкция для новичков

Что такое масло для бороды? Если коротко, то масло для бороды – косметическое средство, которое состоит из смеси различных масел и экстрактов. Некоторые его компоненты направлены на усиление роста волос на лице, а некоторые – на улучшение внешнего вида.

Что делает масло для бороды?

В масле для бороды есть ряд задач, с которыми оно справляется на отлично. В частности:

питает и увлажняет бороду;

смягчает щетину на лице;

придает здоровый блеск;

облегчает расчесывание;

положительно влияет на густоту волос;

устраняет раздражение и сухость кожи;

заживляет и питает кожу;

облегчает укладку бороды;

дарит приятный и стойкий аромат.

Одно из преимуществ масла для бороды кроется в том, что оно проникает вглубь верхнего слоя твоей кожи и питает волосы до самого корня, а не только его кончики.



Масло для бороды можно использовать ежедневно / Фото istock

Что входит в состав масла для бороды?

Как правило, хорошее масло для бороды может содержать в своем составе касторовое, льняное, облепиховое, аргановое, кокосовое, миндальное масла, масло зародышей пшеницы, макадамии, экстракт розмарина и другие полезные компоненты, которые имеют питательные, увлажняющие, антисептические, противовоспалительные, противогрибковые свойства.

Регулярное использование масла для бороды смягчает и успокаивает кожу лица , а также восстанавливает ее эластичность. Также это средство способствует ускорению регенерации клеток и избавляет от шелушения. А еще масло для бороды может предотвращать появление акне.

Если в составе содержится экстракт имбиря или красного перца, то это средство имеет "разогревающий" эффект, который способен ускорить рост волос.



Масло для бороды питает кожу лица и беспокоится о росте волос / Фото istock

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Как использовать масло для бороды?

Попробуем кратко пройтись по шагам, которые нужно сделать до, во время и после нанесения масла для бороды.

Прими душ или помой бороду. Это важно, ведь растительность на твоем лице должна быть чистой. Для этого идеально подойдет шампунь, мыло или гель для бороды. После этого хорошенько вытри бороду полотенцем.

Используй масло тогда, когда борода чистая и еще немного влажная . Это позволит достичь максимального эффекта.



Перед нанесением масла следует принять душ или помыть бороду

Нанеси несколько капель масла на ладони. Если у тебя короткая борода, хватит 2 – 3 капель. Обладателям длинной бороды можно смешать 3 – 4 капли масла с бальзамом для бороды. Втирай масло в ладони, пока оно не нагреется.

Помни о том, что масло для бороды очень жирное, поэтому лучше нанести его в меньшем количестве , чем переусердствовать.



Нанеси масло на ладони и разотри ее, чтобы она разогрелась

Втирай разогретое масло в бороду. Наноси масло от корней до кончиков. Не игнорируй также и кожу лица. Ее следует массировать круговыми движениями. Не поленись вытягивать бороду. Это можно делать как пальцами рук, так и с помощью расчески.



Втирай масло в бороду и кожу лица

Дай бороде полчаса покоя. Этого будет достаточно, чтобы масло проникло не только в поры и фолликулы, но и изрядно подпитало твою бороду и кожу лица. По завершении времени бороду можно слегка вытереть сухим полотенцем, чтобы убрать излишек масла.



Дай бороде 30 минут отдыха, чтобы масло впиталось

Расчеши бороду. Можешь спокойно использовать тот же гребень, которым ты вытягивал бороду во время нанесения масла. Расчесывание поможет не только привести в порядок растительность на лице, но и подарит ей густоту и распределит остатки масла по всей ее длине.



Вычешите бороду и вклады ее