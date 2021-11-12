На серії фотографій, яку Оля Полякова виклала в мережі, зірка позує у крихітному купальнику. Тож не дивно, що її армія шанувальників у захваті від публікації співачки. Ми самі мусимо зізнатися, що добряче так залипли, розглядаючи її форми.
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Співачка попросила підписників обрати одну з-поміж трьох світлин. І цей вибір виявився вкрай складним. Користувачі мережі не лише поставили безліч лайків під публікацією Олі Полякової, а й були максимально щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них:
- "Апетитна ти, Олю";
- "Олю, ти просто шикарна";
- "Ви прекрасна на будь-якій фотографії";
- "Олю, від вашої фігури неможливо відірвати погляду";
- "Ви просто богиня";
- "Неможливо вибрати";
- "Просто дивовижна".
Оля Полякова розбурхала мережу фотографіями з відпочинку / фото з інстаграму Полякової
Оля Полякова розбурхала мережу фотографіями з відпочинку / фото з інстаграму Полякової
Оля Полякова розбурхала мережу фотографіями з відпочинку / фото з інстаграму Полякової
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Оля Полякова викликає непідробний захват. Тож не полінуйся підписатися на співачку. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає у мережі.