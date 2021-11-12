На серии фотографий, которую Оля Полякова выложила в сети, звезда позирует в крошечном купальнике. Неудивительно, что ее армия поклонников в восторге от публикации певицы. Мы сами должны признаться, что хорошенько так залипли, рассматривая ее формы.
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Певица попросила подписчиков выбрать одну из трех фотографий. И этот выбор оказался очень сложным. Пользователи сети не только поставили множество лайков под публикацией Оли Поляковой, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них:
- "Аппетитная ты, Оля";
- "Оля, ты просто шикарна";
- "Вы прекрасны на любой фотографии";
- "Оля, от вашей фигуры невозможно оторвать взгляда";
- "Вы просто богиня";
- "Невозможно выбрать";
- "Просто удивительна".
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой
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Оля Полякова вызывает неподдельный восторг. Так что не поленись подписаться на певицу. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фотографиями, которые она регулярно выкладывает в сети.