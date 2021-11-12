На серии фотографий, которую Оля Полякова выложила в сети, звезда позирует в крошечном купальнике. Неудивительно, что ее армия поклонников в восторге от публикации певицы. Мы сами должны признаться, что хорошенько так залипли, рассматривая ее формы.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Певица попросила подписчиков выбрать одну из трех фотографий. И этот выбор оказался очень сложным. Пользователи сети не только поставили множество лайков под публикацией Оли Поляковой, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Аппетитная ты, Оля";
  • "Оля, ты просто шикарна";
  • "Вы прекрасны на любой фотографии";
  • "Оля, от вашей фигуры невозможно оторвать взгляда";
  • "Вы просто богиня";
  • "Невозможно выбрать";
  • "Просто удивительна".

Оля Полякова примерила крошечный купальник
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой

Оля Полякова примерила крошечный купальник
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой

Оля Полякова примерила крошечный купальник
Оля Полякова взбудоражила сеть фотографиями отдыха / фото из инстаграма Поляковой

Тебе понравится Модель Синди Мелло похвасталась соблазнительными формами в эффектном купальнике

Оля Полякова вызывает неподдельный восторг. Так что не поленись подписаться на певицу. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фотографиями, которые она регулярно выкладывает в сети.