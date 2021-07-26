Актер исполняет силовую программу, которая включает тяги со штангой, отжимания на брусьях и многое другое. Все для того, чтобы сохранять рельеф, который затем активно обсуждают не только в сети, но и таблоидах.

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Орландо Блум тренируется под наблюдением

Пока Блум делает движения, к нему присоединяется его милый пес Бадди, который внимательно следит за звездой. Он воспитанно сидит в своем рюкзаке и, как будто мотивирует звезду "Пиратов Карибского моря" не сдаваться и выжимать из себя максимум.

Невеста Блума, певица Кэти Перри, была одной из первых, кто отреагировал на это в комментариях:

"Ну, я думаю, кто-то должен быть лучшим в отношениях", – пошутила она.

"Ты сошел с ума", – добавила актриса Гвинет Пэлтроу.

Нам остается только догадываться, это он так тренируется в рамках подготовки к будущей роли, или, возможно, это привычная его рутина. В последние же месяцы фанаты предположили, что Блум и Перри, которые поженились в 2019 году и родили дочь Дейзи в 2020 году, могли тайно сыграть свадьбу во время карантина. И это он к свадьбе так готовился.

Смотри, как тренируется Орландо Блум, чтобы быть в форме:

В чем у нас нет никаких сомнений, так это в том, что Блум – не новичок в тренажерном зале. В свои 44 года актер выглядит таким же поджарым и мускулистым, как и всегда. Некоторые же его фанаты сравнивают актера по телосложению с игроком регби.