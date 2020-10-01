В осеннем мужском гардеробе должны быть не только практические и теплые, но и стильные вещи. Именно о них мы и поговорим в традиционной рубрике Мужской musthave. О видах осенней обуви, которые должны быть в твоем гардеробе, и с чем их носить читай на Men 24.

Если ты всегда думал, что осеннее мужская обувь – это ботинки, ботинки и еще раз ботинки, то это в какой-то мере так, но не совсем. Men 24 расскажет о четырех базовые видах осенней обуви для тебя, которые позволят не только держать ноги в тепле, но и выглядеть максимально стильно при любой погоде!

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Челси

Это универсальный тип обуви, который подходит практически под любой образ. Исключение – спортивный стиль. А так, то челси ты можешь смело носить и с джинсами, и с костюмами.

Как носить? Если говорится о классических брюках, то они должны быть немного короче, чтобы была видна четкая линия между обувью и ими. Относительно джинсов, то ты можешь их или подкатить, или заправить штанину внутрь ботинка.



Челси сочетаются как с повседневным, так и с деловым стилем / Фото veldskoen

Чукка

Еще один вид универсальной обуви, который прекрасно впишется как в повседневный образ, так и в деловой. Поэтому не стесняйся сочетать его с любимыми джинсами и классическим костюмом.

Как носить? Единственное исключение, которое можно сделать, – торжественные мероприятия и строгие деловые встречи. В этом случае чукка может выглядеть неуместно.



Чукка прекрасно сочетается с джинсами и костюмами / Фото thursday boots

Дезерты

Это один из подвидов чуккы. Внешне эти ботинки очень похожи, но дезерт ы по своему силуэту будут элегантными, простыми и облегченными.

Как носить? Дезерт идеально сочетаются с джинсами, чиносамы, а также шортами. Не исключено, что теплые дни еще вернутся. Что касается костюмов, то они здесь совсем уж неуместны.



Дезерт ы носи с чиносамы, джинсами и даже шортами / Фото territorysupply

Хайкери

Это массивная и практичная обувь, которую в народе называют "вездеходами". Если раньше их носили в походах, то сейчас такая пара просто должна быть у каждого мужчины в гардеробе для повседневного пользования.

Как носить? Хайкеры отлично сочетаются с кежуальн ы м стилем. А вот к деловым образам обувать их эксперты не рекомендуют.



Хайкеры отлично сочетаются с кежуальн ы м стилем / Фото gearjunkie

На заметку. Стилисты рекомендуют выбирать коричневую обувь, ведь ее легче сочетать с разной одеждой. Яркий вариант может быть отличным цветовым акцентом. Но здесь следует обратить внимание на то, чтобы больше в твоем образе не было ни одной вещи такого же цвета.

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