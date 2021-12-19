Особливий погляд на рукави Чумацького Шляху: краса галактики у фото Джеффрі Паверса

Астрофотографії приваблюють не тільки любителів космосу. А все чому? Бо Всесвіт наче магнітом манить людей – якщо не полетіти до далеких зір, то хоч подивитися на них.

Якщо ж глянути на фотороботи американського фотографа Джеффрі Паверса – то зникають усякі сумніви: людству треба туди. Ще не ясно, навіщо, але – точно треба.

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Джеффрі Паверс і його сміливі фото нічного неба

Джеффрі Паверс мешкає у Сполучених Штатах Америки, у штаті Вашингтон на північному заході Тихого океану. Цей чоловік – фанат свіжого повітря та прогулянок (а ще й еколог за освітою), і, звісно фотографії.

Астрофотографія ж для нього – це розповідати історію за допомогою сміливих зображень. Це змусити аудиторію ставити важливі запитання про те, що є відбувається на його кадрах.

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.