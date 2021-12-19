Якщо ж глянути на фотороботи американського фотографа Джеффрі Паверса – то зникають усякі сумніви: людству треба туди. Ще не ясно, навіщо, але – точно треба.
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Джеффрі Паверс і його сміливі фото нічного неба
Джеффрі Паверс мешкає у Сполучених Штатах Америки, у штаті Вашингтон на північному заході Тихого океану. Цей чоловік – фанат свіжого повітря та прогулянок (а ще й еколог за освітою), і, звісно фотографії.
Астрофотографія ж для нього – це розповідати історію за допомогою сміливих зображень. Це змусити аудиторію ставити важливі запитання про те, що є відбувається на його кадрах.
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