Если же посмотреть на фотоработы американского фотографа Джеффри Пауэрса – то исчезают всякие сомнения: человечеству надо туда. Еще не ясно, зачем, но – точно надо.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Джеффри Пауэрс и его смелые фото ночного неба

Джеффри Пауэрс живет в Соединенных Штатах Америки, в штате Вашингтон на северо-западе Тихого океана. Этот мужчина – фанат свежего воздуха и прогулок (а еще и эколог по образованию), и, конечно, фотографии.

Астрофотография же для него – это рассказывать историю с помощью смелых изображений. Это заставить аудиторию задавать важные вопросы о том, что происходит на его кадрах.

Дальние и близкие миры: космические фото с инстаграма Джефри Пауэрса

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Миллиарды звезд в одном взгляде: фото с инстаграма Джефри Пауэрса