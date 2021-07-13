Теперь все иначе. Мамонтов заменили ценные бумажки, а их поймать в достаточном количестве – куда труднее. Да еще и общество требует выглядеть при этом прилично!

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Недостаточно даже просто надеть штаны – к ним надо подобрать аутфит. Недостаточно схватить на распродаже кой-какую рубашку – она ​​должна подходить к общему луку.

Основы мужского гардероба: смешные примеры того, как надо и как не стоит одеваться

Короче говоря – все сложно. Но дизайнера Джессика Сайя и Айла Мюррей когда-то решили упростить ситуацию (с одной стороны) и окрасить ее щепоткой юмора.

The Bold Italic в 2013 году показывал новую коллекцию. И дизайнера под шумок создали по ней довольно интересный и забавный фотогид.

Предлагаем тебе на него посмотреть: и научиться кое-чему сможешь, и посмеяться. В гиде – основы мужского гардероба: рубашка, футболка, очки, сандалии, шорты и часы. Для понимания обозначений:

Do – это "так хорошо".

Do not – "да пускай уже" (но лучше не надо).

Please, Do not – "фу, какой ужас" (никогда так не делай).



Футболки / Фото The Bold Italic



Сандалии / Фото The Bold Italic



Солнечные очки / Фото The Bold Italic



Шорты / Фото The Bold Italic



Часы / Фото The Bold Italic



И пуговицы на рубашке / Фото The Bold Italic

Конечно, следовать или нет этим советам – решать будешь сам. Ведь мода модой, а твоя одежда – это твой личный способ самовыражения!