Теперь все иначе. Мамонтов заменили ценные бумажки, а их поймать в достаточном количестве – куда труднее. Да еще и общество требует выглядеть при этом прилично!
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Недостаточно даже просто надеть штаны – к ним надо подобрать аутфит. Недостаточно схватить на распродаже кой-какую рубашку – она должна подходить к общему луку.
Основы мужского гардероба: смешные примеры того, как надо и как не стоит одеваться
Короче говоря – все сложно. Но дизайнера Джессика Сайя и Айла Мюррей когда-то решили упростить ситуацию (с одной стороны) и окрасить ее щепоткой юмора.
- The Bold Italic в 2013 году показывал новую коллекцию. И дизайнера под шумок создали по ней довольно интересный и забавный фотогид.
Предлагаем тебе на него посмотреть: и научиться кое-чему сможешь, и посмеяться. В гиде – основы мужского гардероба: рубашка, футболка, очки, сандалии, шорты и часы. Для понимания обозначений:
- Do – это "так хорошо".
- Do not – "да пускай уже" (но лучше не надо).
- Please, Do not – "фу, какой ужас" (никогда так не делай).
Футболки / Фото The Bold Italic
Сандалии / Фото The Bold Italic
Солнечные очки / Фото The Bold Italic
Шорты / Фото The Bold Italic
Часы / Фото The Bold Italic
И пуговицы на рубашке / Фото The Bold Italic
Конечно, следовать или нет этим советам – решать будешь сам. Ведь мода модой, а твоя одежда – это твой личный способ самовыражения!
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