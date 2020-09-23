Проверь себя немедленно: женщины назвали признаки идеального мужчины
Построить хорошие и крепкие отношения не такое уж и простое дело. А делать все возможное, чтобы через несколько месяцев романтическая идиллия не рассыпалась к чертовой матери – вообще что-то фантастическое. Впрочем, если ты проверишь себя и обнаружишь, что большинство этих признаков тебе присущи, – можешь не беспокоиться. Она будет с тобой. И будет однозначно счастливой.
Женщины настолько загадочные существа, что могут осложнить этим не только твою жизнь, но и свою. Men 24 узнал, каковы же признаки идеального мужчины, по мнению представительниц прекрасной половины человечества. Айда проверять себя.
Возьми на вооружение 4 черты характера, которые привлекают женщин словно магнит
1. Ты не ставишь лишних вопросов
Если она тебя что-то просит, а ты при этом не засыпаешь ее кучей вопросов, – считай себя идеальным мужчиной. Ты не спрашиваешь, а зачем ей это, что тебе из этого будет.
- Но здесь следует соблюдать баланс, чтобы из идеального мужчины не превратиться в подкаблучника. Таких женщины тоже не очень любят.
Не беспокой ее кучей вопросов / Фото pixabay
2. Решаешь проблемы
Если ты имеешь смелость решать не только свои, но и ее проблемы, то тебе гарантирован успех. То же касается создания тобой проблем. Не нужно везде указывать ее контактный номер, чтобы после завершения отношений незнакомцы звонили ей целыми днями.
- Будь всегда на ее стороне. Даже тогда, когда она кажется очень неправой. Она это оценит.
3. Ты не бесишь ее, а она – тебя
Карантин стал идеальной возможностью проверить ваши отношения, если вы живете вместе. Проведение совместно едва не 24 часов в сутки позволило увидеть свою любимую и с макияжем, и без; сонную и отдохнувшую; утомленную и полную энергии. И если за это время ты не захотел убежать на необитаемый остров – она будет благодарна тебе.
- То же касается тебя если ты не достал ее разбросанными носками и постоянно поднятой крышкой унитаз – считай, сорвал джекпот.
Вы не бесите друг друга / Фото pixabay
4. У нее есть право на личную жизнь
Если ты не рассказываешь ей, с кем и когда гулять – ты идеальный мужчина. Ты же помнишь, что она – не твоя собственность. И ты тоже принадлежишь только себе. Поэтому не нужно запрещать ей гулять с подругами, выбираться на маникюр или шопинг без тебя.
- У каждого из вас должно быть немного личного пространства, где вы отдыхаете друг без друга. Это позволит построить счастливые и крепкие отношения. Не забывай об этом.
5. В быту ты – не тиран
Не нужно заставлять ее становиться твоей рабыней. Камон, ты самостоятельно можешь закинуть свои грязные носки в стиральную машину. И завтрак приготовить тебе тоже под силу, если твоя любимая устала или не очень хорошо себя чувствует. Да и вообще, помогать по дому – нормально. Запомни.
- Поэтому выбрось наконец с головы, что бытовые вопросы – сугубо женская головная боль. Это давно уже не так.
Бытовые вопросы вы делите поровну / Фото pixabay
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И не забывай любить ее больше всего. Любовь – это и о чувствах, и о заботе, и о помощи. Этого будет достаточно, чтобы она чувствовала себя счастливой каждый день!
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