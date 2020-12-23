Минув понад місяць, а Папа Римський знову встиг вляпатися у скандал. Цього разу у мережі бурхливо обговорюють той факт, що він поставив лайк в інстаграмі моделі OnlyFans Марго Фокс. Найцікавішим з тобою ділиться Men 24!

Наприкінці листопада Ватикан відходив після скандалу, пов'язаного з бразильською моделлю Наталією Гаріботто. Дівчина буцімто отримала лайк під своїм фото від понтифіка. Цьому вона присвятила окремий пост, запевняючи підписників, що їй тепер гарантована дорога до раю. І тут напередодні католицького Різдва Папа Римський умудрився ввійти двічі в одну річку. Деталі читай на Men 24.

Це цікаво Папа Римський Франциск зніметься у проєкті Netflix: що відомо про серіал

Папа Римський поставив лайк під постом моделі OnlyFans Марго Фокс. Йому "сподобалася" спекотна світлина, на якій красуня позує у чорному монокіні. Звичайно ж, не виключено, що лайк випадково поставив співробітник, який веде сторінку понтифіка в інстаграмі.

Красуня написала на своєму твіттері: "Папі сподобалася моя фотографія, що означає, що я збираюся до раю".

Пізніше вона зробила ще одну публікацію, на якій чітко видно її пост в інстаграмі та лайк від Папи Римського (або хто там те злощасне серденько поставив).

Ми ж нагадаємо, що сам понтифік ні на кого не підписаний в соцмережі. Але не виключено, що він таки за кимось спостерігає за допомогою інстаграму. Але сама ця ситуація трохи дивна, адже поставити лайк Марго без підписки на неї – неможливо. Тож у нас закрадається підозра, що дівчина просто вирішила хайпонути, скористувавшись фоторедактором.

Що таке OnlyFans? Це нова соціальна платформа, яка в дечому нагадує Patreon. З її допомогою блогери мають можливість отримувати гроші за свій контент. Ним вони діляться за місячну абонентську плату. Але є в OnlyFans одна суттєва відмінність – він дозволяє використовувати NSFW (що дослівно перекладається як небезпечний, іноді заборонений контент), а також контент для дорослих. Особливої популярності OnlyFans набув під час карантину, коли блогери вирішили заробляти за допомогою своїх відвертих фото, які не можна викладати в інших мережах.

Тобі сподобається Instagram тижня: гарячі фото моделі Наталії Гаріботто, яка отримала лайк від Папи Римського

P.S. на момент написання новини ми так і не отримали підтвердження підписки на Марго Фокс. Будемо вважати, що лайк від Папи Римського – "подарунок" красуні під ялинку до Різдва.

Наостанок зауважимо, що наприкінці листопада Марго уже публікувала пост, присвячений лайку Папи Римського. Підозрюємо, що попередня спроба не була настільки успішною, тож модель вирішила її повторити. І їй таки вдалося досягнути бажаного результату. А ми вкотре переконалися, що це не більше ніж бажання спіймати хайп.