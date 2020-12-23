Прошло более месяца, а Папа Римский снова успел вляпаться в скандал. На этот раз в сети бурно обсуждают тот факт, что он поставил лайк в инстаграме модели OnlyFans Марго Фокс. Самым интересным с тобой делится Men 24!

В конце ноября Ватикан отходил после скандала, связанного с бразильской моделью Натальей Гариботто. Девушка якобы получила лайк под своим фото от понтифика . Этому она посвятила отдельный пост, уверяя подписчиков, что ей теперь гарантирована дорога в рай. И здесь накануне католического Рождества Папа Римский умудрился войти дважды в одну реку. Детали читай на Men 24 .

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Папа Римский поставил лайк под постом модели OnlyFans Марго Фокс. Ему "понравилась" жаркая фотография, на которой красавица позирует в черном монокини. Конечно же, не исключено, что лайк случайно поставил сотрудник, который ведет страницу понтифика в инстаграме.

Красавица написала на своем твиттере: "Папе понравилась моя фотография, что означает, что я собираюсь в рай".

Позже она сделала еще одну публикацию, на которой четко видно ее пост в инстаграме и лайк от Папы Римского (или кто там то злосчастное сердце поставил).

Мы же напомним, что сам понтифик ни на кого не подписан в соцсети. Но не исключено, что он все-таки за кем-то наблюдает с помощью инстаграма. Но сама эта ситуация несколько странная, ведь поставить лайк Марго без подписки на нее – невозможно. Поэтому у нас закрадывается подозрение, что девушка просто решила хайпонуть, воспользовавшись фоторедактором.

Что такое OnlyFans? Это новая социальная платформа, которая в чем-то напоминает Patreon. С ее помощью блогеры имеют возможность получать деньги за свой контент. Им они делятся за месячную абонентскую плату. Но есть в OnlyFans одно существенное отличие – он позволяет использовать NSFW (что дословно переводится как опасный, иногда запрещенный контент), а также контент для взрослых. Особую популярность OnlyFans приобрел во время карантина, когда блоггеры решили зарабатывать с помощью своих откровенных фото, которые нельзя выкладывать в других сетях.

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P.S. на момент написания новости мы так и не получили подтверждения подписки на Марго Фокс. Будем считать, что лайк от Папы Римского – "подарок" красавице под елку к Рождеству.