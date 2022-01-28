Більшість дослідників згідні, що шукати рішення цього парадоксу (більше про нього – за цим посиланням) треба. Але очікувати, що воно знайдеться швидко – не варто. І ось чому.

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Людство може бути найстаршим розумом у Всесвіті

У 2015 році вчені, аналізуючи дані космічного телескопа Хаббл і космічного телескопа Кеплер, дійшли висновку:

Що Земля відносно рано розквітла .

. І що тільки 8% усіх потенційно придатних для життя світів, які будь-коли існуватимуть у Всесвіті, вже були приблизно 4,5 мільярда років тому, коли Земля сформувалася.

Тобто – якщо інопланетяни й прийдуть до нас, то ще нескоро. Бо саме людство може бути чи не найстаршим розумом у космосі.

Життя крихке, особливо у перший мільярд років

Життя, дуже ймовірно, занадто крихке, щоб існувати довго. Дослідження 2016 року показало, що:

Рання історія кам'янистої планети може бути сприятливою для життя.

Яке може з'явитися десь через 500 мільйонів років після того, як планета охолоне, і як стане доступною рідка вода.

Здавалося б, історія нашої Землі підтверджує це. Але сприятливий період, радше за все, триватиме недовго – через безперервний парниковий ефект (як це сталося на Венері) або інші стрімкі кліматичні зміни.

Життя може бути рідкісним у Всесвіті не тому, що йому важко народитися, а тому, що середовище, придатне для життя, важко підтримувати протягом першого мільярда років,

– пояснив доктор Адитья Чопра у журналі Astrobiology.

Технологічне згасання – проблема усіх цивілізацій

Кризова точка зникнення життя може настати і не в перший мільярд років його існування, а набагато пізніше. Ряд мислителів припускають, що цивілізації можуть мати тенденцію згасати невдовзі після того, як стають технологічно компетентними.

Знову ж таки, Земля надає певну підтримку цій гіпотезі:

Людство підійшло тривожно близько до ядерної війни під час кубинської ракетної кризи в 1962 році.

І ми, можливо, й зараз перебуваємо у процесі самознищення (хоча б через антропогенну зміну клімату).



Художня ілюстрація космічного телескопа Kepler у пошуках екзопланет / Фото NASA

Психологія й логістика – фактори, які теж слід урахувати

Найпоширенішим середовищем існування життя в Чумацькому Шляху можуть бути підповерхневі океани – як-от моря Енцелади та Європи. Утім, організми, які еволюціонують у таких місцях, навряд чи створять космічний корабель – вони можуть навіть не знати, що десь там є інші світи, які можна досліджувати.

Ба навіть якщо десь далеко існують багато розвинених інопланетних цивілізацій, хто сказав, що бодай одна з них має бажання спілкуватися з нами чи відвідувати Землю?

Може, ми їм не цікаві. Може, вони нас бояться. Чи, навпаки, бояться ненароком знищити "гальмівним слідом" своїх космольотів.

А є ж іще й логістичні труднощі пошуку розумних інопланетян. Всесвіт величезний, а ми почали шукати можливі радіосигнали з космосу тільки з 1960 року. Тож шанси, що ми збігаємось у часі та просторі з помітною інопланетною цивілізацією, таки не здаються великими.

Чи то на жаль, чи то на щастя. Ось так і працює парадокс Фермі.