Большинство исследователей согласны, что искать решение этого парадокса (больше о нем – по этой ссылке) следует. Но ожидать, что оно найдется быстро – не стоит. И вот почему.

Также интересно Как приготовить горячий алкогольный коктейль Тропический: попробуй себя в роли бармена

Человечество может быть старейшим разумом во Вселенной

В 2015 году ученые, анализируя данные космического телескопа Хаббл и космического телескопа Кеплер, пришли к выводу:

Что Земля относительно рано расцвела .

И что только 8% всех потенциально пригодных для жизни миров, которые когда-либо будут существовать во Вселенной, уже были примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля сформировалась.

То есть если инопланетяне и придут к нам, то еще нескоро. Ибо само человечество может быть самым старым разумом в космосе.

Жизнь хрупка, особенно в первый миллиард лет

Жизнь, очень вероятно, слишком хрупкая, чтобы существовать долго. Исследование 2016 показало, что:

Ранняя история каменистой планеты может оказаться благоприятной для жизни.

Которая может появиться примерно через 500 миллионов лет после того, как планета остынет, и как станет доступна жидкая вода.

Казалось бы, история нашей Земли это подтверждает. Но благоприятный период, скорее всего, недолго – из-за непрерывного парникового эффекта (как это произошло на Венере) или других стремительных климатических изменений.

Жизнь может быть редкой во Вселенной не потому, что ей тяжело зародиться, а потому, что среду, пригодную для жизни, трудно поддерживать в течение первого миллиарда лет,

– объяснил доктор Адитья Чопра в журнале Astrobiology.

Технологическое угасание – проблема всех цивилизаций

Кризисная точка исчезновения жизни может наступить и не в первый миллиард лет ее существования, а гораздо позже. Ряд мыслителей предполагают, что цивилизации могут иметь тенденцию угасать вскоре после того, как становятся технологически компетентными.

Опять же, Земля оказывает определенную поддержку этой гипотезе:

Человечество подошло тревожно близко к ядерной войне во время кубинского ракетного кризиса в 1962 году.

И мы, возможно, даже сейчас находимся в процессе самоуничтожения (хотя бы из-за антропогенного изменения климата).



Художественная иллюстрация космического телескопа Kepler в поисках экзопланет / Фото NASA

Психология и логистика – факторы, которые тоже следует учесть

Наиболее распространенной средой обитания жизни в Млечном Пути могут быть подповерхностные океаны – такие, как моря Энцелады и Европы. Впрочем, организмы, эволюционирующие в таких местах, вряд ли создадут космический корабль – они могут даже не знать, что где-то там есть другие миры, которые можно исследовать.

Да даже если где-то далеко существует много развитых инопланетных цивилизаций, кто сказал, что хотя бы одна из них хочет общаться с нами или посещать Землю?

Может быть, мы им не интересны. Может быть, они нас боятся. Или, наоборот, боятся невзначай уничтожить "тормозным следом" своих космолетов.

А ведь есть еще и логистические трудности поиска умных инопланетян. Вселенная огромна, а мы начали искать возможные радиосигналы из космоса только с 1960 года. Так что шансы, что мы совпадаем во времени и пространстве с заметной инопланетной цивилизацией, не кажутся большими.

То ли к сожалению, то ли к радости. Вот так и работает парадокс Ферми.