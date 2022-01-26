Іншими словами, інопланетні цивілізації мали достатньо часу, щоб виникнути та розвинутися. Та якщо згадати парадокс Фермі та інші думки видатних вчених – виникають сумніви.

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Чому людство безмірно вірить та надіється, що не одне таке у Всесвіті

Почнемо здалеку. Парадокс Фермі прагне відповісти на питання, де ж ті інопланетяни є. Назвали його на честь лауреата Нобелівської премії фізика Енріко Фермі.

Десь, кажуть, у 1950 році Фермі "зрозумів, що будь-яка цивілізація зі скромною кількістю ракетних технологій та нескромною кількістю імперських стимулів могла б швидко колонізувати всю галактику".

Щонайменше, так пишуть представники Інституту пошуку позаземного інтелекту (SETI) у США у поясненні до терміну "парадокс Фермі".



Енріко Фермі – видатний вчений / Фото Atomic Heritage

А проте коли Енріко Фермі зробив своє знамените зауваження, єдині планети, про які знали вчені, були в нашій власній Сонячній системі. Але з 1992 року астрономи почали помічати інші світи – нині ми називаємо їх екзопланетами. І таких вже виявили понад 4500. Причім це тільки дрібка, яку ми побачили.

За допомогою досконалих телескопів вчені тепер можуть досліджувати хімічний склад атмосфер екзопланет.

екзопланет. Намагаються зрозуміти, як часто кам’янисті планети формуються у так званій "зоні життя" своїх батьківських зірок (це діапазон орбітальних відстаней, на яких вода може існувати на поверхні планети).

своїх батьківських зірок (це діапазон орбітальних відстаней, на яких вода може існувати на поверхні планети). Намагаються підрахувати інші фактори, від яких залежить існування життя – активність зірки-господаря тощо.

Відповіді на складні досі питання спробують допомогти дати:

Довгоочікуваний космічний телескоп Джеймса Вебба. Серед іншого він полюватиме на потенційні біосигнатурні гази у повітрі довколишніх екзопланет.

Серед іншого він полюватиме на потенційні біосигнатурні гази у повітрі довколишніх екзопланет. А ще – місія Європейського космічного агентства PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) з 2026 року.

(PLAnetary Transits and Oscillation of stars) з 2026 року. І на Землі у найближчі 10 років запустять три величезні наземні обсерваторії.

Якщо розвиток технологій піде тими ж темпами й не буде якоїсь біди, прогнозують вчені, перший міжзоряний робототехнічний корабель Земля зможе запустити приблизно у 2050 році.

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Та що ж воно таке – цей парадокс Фермі

Усі ці наукові досягнення дають право і змогу людство все міцніше вірити, що ми не одні у Всесвіті. І що пошуки позаземного розуму рано чи пізно дадуть результат. Та…

Та поки що розуміння астробіології відносно примітивне. Навіть щодо життя "у нашому дворі" ми не надто добре обізнані.

Наприклад, ми знаємо, що мікроби можуть виживати в екстремальних умовах, і можуть існувати на Марсі, на Європі й Енцеладі, на гігантському супутнику Сатурна Титані...

Але ми не досліджували жоден із цих світів настільки добре, щоб знати це напевно.

Ти ж уже вловив, у чому суть парадоксу Фермі? Якщо коротко: у людства є стійке відчуття, що позаземне розумне життя існує, але немає жодних цьому доказів.

Щоб розв'язати парадокс Фермі, треба точно знати (наголошуємо – саме знати, і саме точно):

Як часто життя розвивається на інших планетах.

І як часто життя доходить до рівня розвитку, коли у нього виникає бажання спілкуватися з іншими розумними формами або плавати серед зірок.

Трохи більше про це розповімо у наступній статті – вже післязавтра.