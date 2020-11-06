Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт Pear Hot Toddy.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Pear Hot Toddy – горячий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Burning Pear, который сделает твой вечер ярче! Заметим, что эту водку издание №1 об алкогольных напитках The Spirits Business включило в ТОП-10 напитков осени.

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Hot Toddy считается настоящими осенними лекарствами из Ирландии. Это, если коротко, – глинтвейн. Но в нем вместо вина используется виски. В нашем же случае берем за основу вкусовую водку Nemiroff Burning Pear.

История появления коктейля Hot Toddy

Ты не поверишь, но изобрел коктейль Hot Toddy в прошлом веке врач из Ирландии . Поэтому нет ничего удивительного, что в целебный напиток он добавил именно виски. Звали врача Роберт Бентли Тодд. Соответственно напиток получил именно его имя. Поскольку подавался коктейль горячим, то и к названию добавилась приставка "hot". Все просто как борщ.

Рецептом Pear Hot Toddy с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.

Приготовление Pear Hot Toddy



Процесс приготовления горячего коктейля Pear Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Горячая вода – 100 мл

Сок лимона – 20 мл

Мед – 1 чайная ложка

Груша – 1 ломтик

Корица – 1 палочка

Приготовление Pear Hot Toddy:

Налей в стакан вкусовую водку Nemiroff Burning Pear. Добавь к ней сок лимона. Добавь ложку меда. Залей горячую воду и перемешай, чтобы мед растворился. Добавь в напиток палочку корицы и кусок груши.

Видео с приготовлением коктейля Pear Hot Toddy:

Наслаждайся Pear Hot Toddy в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!