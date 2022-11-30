Хай там як, але секс – не лише приємне, а й доволі травматичне заняття. Тож слід бути вкрай обережним, щоб не наробити лиха. Далі Men 24 назве 3 позиції, які можуть пошкодити твій статевий член. Мотай на вус, так би мовити.

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3 секс-пози з підвищеним травматизмом

Якщо заглянути у статтю Advances in Urology за 2014 рік, то можна виявити цікаву закономірність. Як з'ясувалося, є певні секс-пози, які значно підвищують перелом статевого члена. У спостереженні занотовані дані про 44 чоловіків, які скаржилися на можливий перелом. Виявився він у 42 з них.

66,7% цих випадків пов'язані з гетеросексуальним проникненням;

14,3% – з маніпуляціями зі статевим членом;

9,5% – з гомосексуальним проникненням.

Ще 4 учасники вирішили не пояснювати, що ж насправді сталося.

Серед тих, хто травмувався під час сексу, провели додаткове анкетування. Його мета – виявити, які ж позиції стали причиною цього не надто приємного варіанту травматизму.

На першому місці вершниця. З цією позицією пов'язані 50% випадків переломів статевого члена. Наступною у рейтингу була doggy-style та її 28,6%, а третьою у цьому антирейтингу стала позиція, коли партнер зверху – 21%.



Слід бути обережним у будь-якій позиції / Фото gpointstudio

Свіжіше дослідження провів Р. Баррос. Воно отримало назву "Взаємозв'язок між сексуальною позицією та тяжкістю перелому статевого члена". У ньому вже брали участь 90 респондентів.

У цьому випадку першу позицію посіла doggy-style з 41% звернень, після неї позиція, в якій партнер зверху – 25,5%, а закриває трійку вершниця та її 10%.

Якщо говорити про градацію травматизму, то найсерйозніші пошкодження викликає теж doggy-style. Цікаво, що більшість випадків пов'язані з пошкодженнями печеристого тіла й уретри.

У випадку, якщо ці позиції – ваші улюблені, то варто бути обережнішим. Правильно підбирай кут проникнення, а також не намагайся зловживати шаленим темпом. Ці прості правила дозволять і задоволення отримати, і до травматолога не відправитися.

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