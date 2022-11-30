Как бы там ни было, секс – не только приятное, но и довольно травматическое занятие. Поэтому следует быть очень осторожным, чтобы не натворить бед. Далее Men 24 назовет три позиции, которые могут повредить твой половой член. Мотай на ус, так сказать.

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3 секс-позы с повышенным травматизмом

Если заглянуть в статью Advances in Urology за 2014 год, то можно найти интересную закономерность. Как выяснилось, есть определенные секс-позы, значительно повышающие перелом полового члена. В наблюдении записаны данные о 44 мужчинах, которые жаловались на возможный перелом. Оказался он у 42 из них.

66,7% этих случаев связано с гетеросексуальным проникновением;

14,3% – с манипуляциями с половым членом;

9,5% – с гомосексуальным проникновением.

Еще 4 участника решили не объяснять, что же на самом деле произошло.

Среди травмировавшихся во время секса провели дополнительное анкетирование. Его цель – выявить, какие позиции стали причиной этого не слишком приятного варианта травматизма.

На первом месте всадница. С этой позицией связано 50% случаев переломов полового члена. Следующей в рейтинге была doggy-style и ее 28,6%, а третьей в этом антирейтинге стала позиция, когда партнер сверху – 21%.



Следует осторожничать в любой позиции / Фото gpointstudio

Свежее исследование провел Р. Баррос. Оно получило название "Взаимосвязь между сексуальной позицией и тяжестью перелома полового члена". В нем уже участвовало 90 респондентов.

В этом случае первую позицию заняла doggy-style из 41% обращений, после нее позиция, в которой партнер сверху, – 25,5%, а закрывает тройку всадница и ее 10%.

Если говорить о градации травматизма, то самые серьезные повреждения вызывает тоже doggy-style. Интересно, что большинство случаев связано с повреждениями пещеристого тела и уретры.

В случае, если эти позиции – ваши любимые, то следует быть осторожнее. Правильно подбирай угол проникновения, а также не пытайся злоупотреблять бешеным темпом. Эти простые правила позволят и удовольствие получить, и к травматологу не отправиться.

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