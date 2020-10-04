Бархатный сезон в разгаре, поэтому не удивительно, что у тебя тоже возникает желание взять отпуск, чтобы наконец отдохнуть. Но что же делать, если ты ходил в спортзал? Повлияет ли отдых на твоё тело и мышечную массу? Попробуем разобраться.

Не стоит паниковать, что твои мышцы исчезнут через неделю без тренировок. Мы на Men 24 расскажем тебе об оптимальном перерыве между тренировками, чтобы ты не переживал из-за своей формы.

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Каким может быть перерыв между тренировками?

Твои мышцы, сила и выносливость не исчезнут сразу же. Поэтому не нужно хвататься за голову, если ты пропустил 1 – 2 тренировки. Но и злоупотреблять "отдыхом" от зала тоже не стоит.

Уже через 2 – 3 недели твои мышцы начнут атрофироваться . Но и здесь панику следует отбросить в сторону. Они быстро возвращаются в форму через несколько недель занятий.

Более того, тренеры уверяют, что иногда длительные перерывы между тренировками делать полезно . Это позволяет достичь большего прогресса.



Отдых в течение 2 – 3 недель снизит твои показатели, но не существенно / Фото istock

Твои силовые показатели будут держаться на уровне до 3 – 4 недель . После этого периода они постепенно снижаться.

Выносливость за 3 – 4 недели отдыха снизится на 4 – 25% . Некритично, но достаточно для того, чтобы ты не смог с привычной для себя бодростью выполнить определенные упражнения.

По максимальном потреблении кислорода , то у профессиональных спортсменов оно снижается на 6 – 20% через 4 недели перерыва. У новичков на это уйдет 2 недели.

Гибкость тоже страдает от отсутствия тренировок : за 4 недели можно потерять от 7 до 30%.

Это интересно! В течение первых 14 дней перерыва твои мышцы могут выглядеть визуально меньше из-за опустошения запасов гликогена. После восстановления тренировок его запасы возобновятся, поэтому и вернется привычный для тебя рельеф.

Как сохранить результаты тренировок?

Питание . Понятное дело, что во время отпуска сложно себе отказать от вкусняшек. Поэтому тренеры и не заставляют это делать. Но стоит помнить о норме потребления белка.

Именно белок в рационе позволит тебе максимально сохранить достигнутых результатов.



В твоем рационе должно быть достаточно белка / Фото adobestock

Тренировка раз в неделю. Полноценно заниматься во время отдыха – не самая легкая задача. Но тренеры рекомендуют хотя бы раз в неделю уделять время именно физической активности. Попробуй выполнить упражнения для всех групп мышц.

Если ты любишь плавать – не отказывайся от этого . Эта дисциплина положительно повлияет не только на твою физическую форму, но и позволит неплохо загореть на солнце.

Очень сильно паниковать из-за того, что тебе придется взять 1 – 2 недели перерыва между тренировками не нужно.



Можешь делать утренние пробежки во время отдыха / Фото rawpixel

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