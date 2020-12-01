Первая машина, как первая любовь. Неудивительно, что каждый мужчина прекрасно помнит ту "ласточку", которая первой стояла в его гараже. Но не каждый задумывался над правильными вложениями, которые позволят получить еще больше удовольствия от езды. Men 24 расскажет о 3 инвестициях для первой машины, которые надо сделать!

Заметим, что в нашем перечне не будет страховки, потому что ее, мы надеемся, ты уже имеешь. А вот другие моменты следует взять на вооружение, чтобы твоя машина позволяла получать еще больше удовольствия от езды. Ну что же, пройдемся коротким чек-листом от Men 24 !

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Новая аудиосистема

Мы знаем мало водителей, которые предпочитают езде в полной тишине. Это по меньшей мере странно. Поэтому на помощь здесь приходит аудиосистема. Обычно с завода она такая себе. Итак, одно из лучших вложений, которое ты можешь сделать для своего автомобиля, – это обновить стереосистему.



Хорошая аудиосистема – украшение твоего автомобиля / Фото unsplash

Если хочешь "хорошего" качества звука, будь уверенным, ты не потратишь целое состояние. Это тебе не ремонт квартиры делать! Кроме того, ты также можешь установить стереосистему, совместимую с Apple CarPlay или Android Auto. Это особенно важно, если ты управляешь старшим автомобилем и не планируешь в ближайшее время обновлять его.

Защитная пленка

Если ты купил автомобиль из салона – защитная пленка настоящий musthave! Некоторые автомобилисты жалуются, что их машины буквально от воздуха царапаются. Чтобы этого не произошло – нанеси на свое авто специальную защитную пленку. Более того, такой подход позволит тебе выгодно продать машину позже, ведь извне она будет выглядеть так же эффектно, как в день покупки. Конечно же, если ты будешь заботливым водителем!



Защитная пленка позволит надолго сохранить внешний вид авто / Фото unsplash

Хорошие покрышки

Одно из лучших и самых ценных обновлений автомобиля – новый комплект резины. И здесь речь идет не только о сезонной сменности. Не забывай о том, что именно качественные покрышки позволяют твоему автомобилю уверенно вести себя на любой поверхности. И именно на шинах мы не слишком рекомендуем экономить.



Качественная резина позволяет уверенно держаться на дороге / Фото unsplash

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