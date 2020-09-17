Составить о себе первое впечатление второй раз у тебя точно не получится. И если ты не хочешь, чтобы первое свидание не стало последним, – никогда не поднимай одну из этих тем. Не испорть впечатление о себе бессмысленными разговорами, которые могут оттолкнуть девушку.

Мы на Men 24 расскажем тебе о четырех запретных темах для общения на первом свидании. Старайся обходить их десятой дорогой.

Возьми на вооружение 4 черты характера, которые привлекают женщин как магнит

1. Религия и политика

Накануне местных выборов так и чешется убедиться, единомышленники ли вы со своей потенциальной партнершей. Но мы рекомендуем узнать об этом на свидании втором или третьем. То же касается вероисповедания. Зачем тебе знать о ваших разногласиях с порога? Позволь сначала вам понравиться друг другу.



О религии и политике при первой встрече говорить не стоит / Фото pixabay

2. Финансовое состояние

Понятное дело, что коронакризис выжал из нас все соки, опустошив все наши сбережения. Но совсем не обязательно об этом рассказывать на каждом свидании. То же касается приличной финансовой подушки. Хочешь, чтобы ей показалось, что ты собираешься ее купить? Спокойнее, чувак! Это так не работает.

3. Проблемы со здоровьем

Конечно же, наступит этот "час X", когда она узнает о твоем гастрите, хронической бессоннице и необходимости каждую неделю ходить на массаж, чтобы расслабить спину. Но не стоит это все насыпать с первого же свидания. Не нужно создавать образ немощного старца, который вечно борется со своими болячками. Не забывай, что первое свидание – о легкости и непринужденности общения.



Старайся на первом свидании не вспоминать все свои хронические заболевания / Фото pixabay

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4. Бывшие девушки

Настоящий смертный грех всех парней на первом свидании – разговоры о бывших пассиях. Не делай так, чувак! Во-первых, с порога сравнивать потенциальную партнершу со своей экс – не этично. Совсем. Во-вторых, будь готов к ее рассказах о бывших. Ты это выдержишь? В-третьих, ты пришел строить новые отношения? Так какого милого вспоминаешь предыдущие?