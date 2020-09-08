Перше побачення – найважливіше. Воно й не дивно, адже перше враження про себе вдруге скласти уже не вийде. Тож зверни увагу на найпоширеніші помилки чоловіків на першому побаченні, які виділили дівчата. Гарантуємо, що в деяких пунктах ти впізнаєш себе.

Аби не облажатися на першому побаченні потрібно бодай іноді дослухатися до порад старших. Цього разу "старшими" стануть самі панянки, які розповіли, чого не слід робити під час першої зустрічі. Тож на Men 24 читай 7 смертних гріхів чоловіка на першому побаченні.

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1. Побачення у себе вдома

Якщо ти досі кличеш даму на секс за допомогою фрази: "Приходь до мене на чай", то пора викинути її з ужитку. Панянки чудово розуміють, чому ти кличеш їх у свою барлогу. Вони розуміють, чим усе це може закінчитися. Тож не дивуйся, що будуть ситуації, коли вона тобі банально відмовить ще перед першим побаченням.

Краще ж призначити зустріч десь у кафе. А якщо ж вона не проти буде продовжити побачення у твоїй оселі – то це справжній джекпот. Головне – не нахабніти.

На перше побачення краще запрошувати у кафе / Фото ArthurHidden

2. Обурюватися через запізнення

Якщо ти звик приходити на місце зустрічі завчасно, то не потрібно вимагати цього від усіх. Тим паче не потрібно обурюватися, якщо дівчина запізнилась.

Можеш віджартуватися, мовляв: "Ох, з нашими пробками узагалі добре, що ти доїхала". Це дозволить розрядити обстановку та понизить твій градус.

3. Одягнути що-небудь

Ясна річ, що у тебе є улюблена розтягнута футболка та домашні штанці, але в цьому точно не потрібно приходити на побачення. Та й узагалі до побачення потрібно поставитися відповідально.

Єдиний виняток – якщо ти приготував якийсь екстремальний сюрприз. І образ джентльмена тут буде зовсім недоречним. Але в такому разі не забудь попередити панянку, аби вона не приперлась на височезних обцасах.

Потурбуйся про свій зовнішній вигляд / Фото кадр з фільму

4. Побачення-співбесіда

Постарайся не виснажувати дівчину шаленою кількістю запитань. Ти й так забудеш, коли народилась її мама, хто за знаком Зодіаку її тато та який її улюблений коктейль. Спокійніше, чуваче!

Розслабся та дозволь їй ставити питання тобі. А для самого спілкування спочатку обери нейтральні теми. Політику та релігію на першому побаченні узагалі краще не згадувати.

5. Зациклюватися на собі

От не треба розказувати, який ти весь класний і хороший. І що всі дівчата на районі хочуть від тебе синів. І що ти взагалі саме той син маминої подруги.

Хочеш не провалити перше побачення – навчися слухати. Дівчина ж не прийшла на стендап, правда?

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Не варто на першому побаченні говорити тільки про себе / Фото istock

6. Обіцяти кохати її все життя

Даруй, але такий підхід у XXI столітті уже точно неактуальний. Не потрібно на першому ж побаченні розповідати про те, що ти закохався відразу ж, що готовий будувати з нею плани та вже придумав імена вашим дітям.

Не починай ваші стосунки з брехні. Можеш засипати її компліментами, милуватися нею, але не потрібно казати, що саме з нею ти хочеш померти в один день. Вона й так не поведеться на це.

7. Згадувати колишніх

Боже збав узагалі згадувати про свої попередні стосунки під час першого побачення. Це можуть собі дозволили хіба відверті божевільні, адже жодна дівчина не захоче слухати про свою попередницю на першій же зустрічі.

Це ж стосується її колишніх. Не потрібно запитувати, а скільки у неї було партнерів і узагалі, чому вона закінчила свої попередні стосунки. Залиш цю тему для одного з наступних побачень.

Пам'ятай про те, що другого першого побачення у тебе не буде. Спробуй не налажати та справити хороше враження. А також не забувай залишатися собою, адже надмірні спроби сподобатися панянки розкушують за лічені хвилини.