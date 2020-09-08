Первое свидание – самое важное. Оно и неудивительно, ведь первое впечатление о себе второй раз составить уже не получится. Поэтому обрати внимание на самые распространенные ошибки мужчин на первом свидании, которые выделили девушки. Гарантируем, что в некоторых пунктах ты узнаешь себя.

Чтобы не облажаться на первом свидании нужно хотя бы иногда прислушиваться к советам старших. На этот раз "старшими" станут сами барышни, которые рассказали, чего не следует делать во время первой встречи. Поэтому на Men 24 читай 7 смертных грехов мужчины на первом свидании.

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1. Свидание у себя дома

Если ты до сих пор зовешь даму на секс с помощью фразы: "Приходи ко мне на чай", то пора выбросить ее из употребления. Барышни прекрасно понимают, почему ты зовешь их в свою берлогу. Они понимают, чем все это может закончиться. Поэтому не удивляйся, что будут ситуации, когда она тебе банально откажет еще перед первым свиданием.

Лучше же назначить встречу где-то в кафе. И если она не против будет продолжить свидание в твоем доме – это настоящий джекпот. Главное – не наглеть.

На первое свидание лучше приглашать в кафе / Фото ArthurHidden

2. Возмущаться из-за опоздания

Если ты привык приходить на место встречи заранее, то не нужно требовать этого от всех. Тем более не нужно возмущаться, если девушка опоздала.

Можешь отшутиться, мол: "Ох, с нашими пробками вообще хорошо, что ты доехала" . Это позволит разрядить обстановку и снизит твой градус.

3. Одеть что попало

Понятное дело, что у тебя есть любимая растянутая футболка и домашние штанишки, но в этом точно не нужно приходить на свидание. И вообще до свидания нужно отнестись ответственно.

Единственное исключение – если ты приготовил какой-то экстремальный сюрприз . И образ джентльмена здесь будет совсем неуместным. Но в таком случае не забудь предупредить барышню, чтобы она не приперлась на высоченных каблуках.

Позаботься о своем внешнем виде / Фото кадр из фильма

4. Свидание-собеседование

Постарайся не истощать девушку бешеным количеством вопросов. Ты и так забудешь, когда родилась ее мама, кто по знаку Зодиака ее папа и какой ее любимый коктейль. Спокойнее, чувак!

Расслабься и позволь ей задавать вопросы тебе. А для самого общения сначала выбери нейтральные темы. Политику и религию на первом свидании вообще лучше не вспоминать.

5. Зацикливаться на себе

Вот не надо рассказывать, какой ты весь классный и хороший. И что все девушки на районе хотят от тебя сына. И что ты вообще именно тот сын маминой подруги.

Хочешь не провалить первое свидание – научись слушать . Девушка же не на стендап пришла , правда?

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Не стоит на первом свидании говорить только о себе / Фото istock

6. Обещать любить ее всю жизнь

Прости, но такой подход в XXI веке уже точно неактуален. Не нужно на первом же свидании рассказывать о том, что ты влюбился сразу же, что готов строить с ней планы и уже придумал имена вашим детям.

Не начинайте ваши отношения со лжи. Можешь засыпать ее комплиментами, любоваться ею, но не нужно говорить, что именно с ней ты хочешь умереть в один день. Она и так не поведется на это.

7. Вспоминать бывших

Боже упаси вообще вспоминать о своих предыдущих отношения во время первого свидания. Это могут себе позволили разве откровенные сумасшедшие, ведь ни одна девушка не захочет слушать о своей предшественнице на первой же встрече.

Это же касается ее бывших. Не нужно спрашивать, а сколько у нее было партнеров и вообще, почему она закончила свои предыдущие отношения. Оставь эту тему для одного из следующих свиданий.