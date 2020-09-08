7 ошибок мужчины на первом свидании: женская версия
Первое свидание – самое важное. Оно и неудивительно, ведь первое впечатление о себе второй раз составить уже не получится. Поэтому обрати внимание на самые распространенные ошибки мужчин на первом свидании, которые выделили девушки. Гарантируем, что в некоторых пунктах ты узнаешь себя.
Чтобы не облажаться на первом свидании нужно хотя бы иногда прислушиваться к советам старших. На этот раз "старшими" станут сами барышни, которые рассказали, чего не следует делать во время первой встречи. Поэтому на Men 24 читай 7 смертных грехов мужчины на первом свидании.
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1. Свидание у себя дома
Если ты до сих пор зовешь даму на секс с помощью фразы: "Приходи ко мне на чай", то пора выбросить ее из употребления. Барышни прекрасно понимают, почему ты зовешь их в свою берлогу. Они понимают, чем все это может закончиться. Поэтому не удивляйся, что будут ситуации, когда она тебе банально откажет еще перед первым свиданием.
- Лучше же назначить встречу где-то в кафе. И если она не против будет продолжить свидание в твоем доме – это настоящий джекпот. Главное – не наглеть.
На первое свидание лучше приглашать в кафе / Фото ArthurHidden
2. Возмущаться из-за опоздания
Если ты привык приходить на место встречи заранее, то не нужно требовать этого от всех. Тем более не нужно возмущаться, если девушка опоздала.
- Можешь отшутиться, мол: "Ох, с нашими пробками вообще хорошо, что ты доехала". Это позволит разрядить обстановку и снизит твой градус.
3. Одеть что попало
Понятное дело, что у тебя есть любимая растянутая футболка и домашние штанишки, но в этом точно не нужно приходить на свидание. И вообще до свидания нужно отнестись ответственно.
- Единственное исключение – если ты приготовил какой-то экстремальный сюрприз. И образ джентльмена здесь будет совсем неуместным. Но в таком случае не забудь предупредить барышню, чтобы она не приперлась на высоченных каблуках.
Позаботься о своем внешнем виде / Фото кадр из фильма
4. Свидание-собеседование
Постарайся не истощать девушку бешеным количеством вопросов. Ты и так забудешь, когда родилась ее мама, кто по знаку Зодиака ее папа и какой ее любимый коктейль. Спокойнее, чувак!
- Расслабься и позволь ей задавать вопросы тебе. А для самого общения сначала выбери нейтральные темы. Политику и религию на первом свидании вообще лучше не вспоминать.
5. Зацикливаться на себе
Вот не надо рассказывать, какой ты весь классный и хороший. И что все девушки на районе хотят от тебя сына. И что ты вообще именно тот сын маминой подруги.
- Хочешь не провалить первое свидание – научись слушать. Девушка же не на стендап пришла, правда?
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Не стоит на первом свидании говорить только о себе / Фото istock
6. Обещать любить ее всю жизнь
Прости, но такой подход в XXI веке уже точно неактуален. Не нужно на первом же свидании рассказывать о том, что ты влюбился сразу же, что готов строить с ней планы и уже придумал имена вашим детям.
- Не начинайте ваши отношения со лжи. Можешь засыпать ее комплиментами, любоваться ею, но не нужно говорить, что именно с ней ты хочешь умереть в один день. Она и так не поведется на это.
7. Вспоминать бывших
Боже упаси вообще вспоминать о своих предыдущих отношения во время первого свидания. Это могут себе позволили разве откровенные сумасшедшие, ведь ни одна девушка не захочет слушать о своей предшественнице на первой же встрече.
- Это же касается ее бывших. Не нужно спрашивать, а сколько у нее было партнеров и вообще, почему она закончила свои предыдущие отношения. Оставь эту тему для одного из следующих свиданий.
Помни о том, что второго первого свидания у тебя не будет. Попробуй не облажаться и произвести хорошее впечатление. А также не забывай оставаться собой, ведь чрезмерные попытки понравиться барышни раскусывают за считанные минуты.