Зачем? Для исследования разных биологических процессов, воздействия на них микрогравитации и так далее. Как ты уже знаешь, 6 стран успешно запускали животных в космос: СССР, США, Франция, Китай, Япония и Иран. Еще Аргентина может быть в этом списке, но нет четких доказательств того, что миссии этой страны были успешными.

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А кто из животных был первым среди первых в космосе

О первых существах вообще и первых приматах

Первыми существами с Земли в космосе были плодовые мушки.

На Фау-2 США запустили их 20 февраля 1947 с полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Ракета достигла высоты в 109 километров, а международно определенная граница космоса – высота в 100 километров.

Плодовые мушки приземлили в капсуле – они выжили.

Первым приматом, обезьяной и первым млекопитающим в космосе стал Альберт II (макака-резус) 14 июня 1949 года.

По имени можно догадаться, что был и Альберт I, но его миссия провалилась – он не достиг предела в 100 километров.

Альберт II достиг – 134. К сожалению, он погиб от удара после падения с парашютом.

В целом судьба запускаемых в космос обезьян отрадной не была – погибли по меньшей мере две трети.



Обезьян в космос запускали часто, чтобы проверить, что будет ждать людей / Фото Air and Space Museum

О других животных, которые держат первенство

Первая мышь оказалась в космосе (на 137-м километре) 31 августа 1950 года, и это тоже сделали США.

Первыми собаками (и первыми живыми высшими организмами, успешно восстановившимися после космического полета) 22 июля 1951 стали Цыган и Дезик. Их вывел в космос СССР.

2 июля 1959 года советская ракета R2 достигла 212 километров, занеся туда двух собак и Марфушу – первого кролика, увидевшего космос.

Первым животным на орбите Земли 3 ноября 1957 тоже стала собака – Лайка. Она попала на борт советского космического корабля "Спутник-2".

Первая крыса – Гектор – попала в космос усилиями Франции. Это вышло сделать 22 февраля 1961 года.

9 марта 1961 года Советский Союз запустил на "Спутнике-4" собаку Чернушку, нескольких мышей, а также впервые лягушек и морскую свинку. Все они удачно вернулись и восстановились.

Ну и, в принципе, по "первым" животным – все. А уже 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.