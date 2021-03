Як впливає відсутність гравітації на людський організм – один із важливих аспектів досліджень у космосі. І ще до початку космічної ери вчені міркували про це.

Але нагально важливим питання стало, коли людина навчилася перебувати в космосі тривалий час. Адже це, як виявилося, впливає не тільки на фізіологію, а й на мислення.

Синдром космічної адаптації – що це таке

У синдрому космічної адаптації є визначення: це патологічний стан, який відчувають люди, що потрапляють в умови невагомості. За симптомами він схожий на морську хворобу:

Людина відчуває зниження апетиту, запаморочення, головний біль, посилене слиновиділення, нудоту, іноді – просторові ілюзії. Майже всі ці ефекти зазвичай минають після 3 – 6 діб польоту.

За різними даними (наприклад, Journal of the Washington Academy of Sciences або Medical Hypotheses) – від 50 до 70% астронавтів схильні до проявів синдрому космічної адаптації. А 10% людей, які побували у космосі – страждають на важкі прояви синдрому.



На синдром космічної адаптації страждають майже всі, хто опиняється у невагомості / Фото unsplash

Чим небезпечна відсутність гравітації для космонавта

Річ у тім, що в умовах невагомості (відсутності гравітації) космонавти починають мислити інакше, ніж на землі. І це впливає на прийняття рішень. У перші дні польоту космонавт може відчувати проблеми навіть із відносно простими завданнями.

Чому це відбувається

У людини немає спеціального органу, який відчував би силу тяжіння. Ця функція комплексна, розподілена між кількома системами – зору, вестибулярним та опорно-руховим апаратами. До того ж людський мозок працює по-різному у різних положеннях тіла.

У вертикальному (коли людина стоїть) – мозок активний і схильний швидко шукати рішення.

А в горизонтальному - переходить у стан спокою і хоче відпочити.

Як же поводити себе мозку, якщо гравітації немає, і він не розуміє, у якому тіло положенні?

Ось так і виникає дезорієнтація та проблеми з прийняттям навіть простих рішень. На щастя, з часом мозок адаптується й до таких умов.

Космонавтів багато років тренують – серед іншого й для того, щоб вони були здатними долати як фізичні, так і психологічні вади перебування у стані невагомості.