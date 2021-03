Как влияет отсутствие гравитации на человеческий организм – один из важных аспектов исследований в космосе. И еще до начала космической эры ученые рассуждали об этом.

Но критически важным вопрос стал, когда человек научился находиться в космосе длительное время. Ведь это, как оказалось, влияет не только на физиологию, но и на мышление.

Синдром космической адаптации – что это такое

У синдрома космической адаптации есть определение: это патологическое состояние, которое испытывают люди, попадающие в условия невесомости. По симптомам он похож на морскую болезнь:

Человек чувствует снижение аппетита, головокружение, головную боль, усиленное слюноотделение, тошноту, иногда – пространственные иллюзии. Почти все эти эффекты обычно проходят после 3 – 6 суток полета.

По разным данным (например, Journal of the Washington Academy of Sciences или Medical Hypotheses ) – от 50 до 70% астронавтов склонны к проявлениям синдрома космической адаптации. А 10% людей, побывавших в космосе – страдают тяжелыми проявлениями синдрома.



Синдромом космической адаптации страдают почти все, кто оказывается в невесомости / Фото unsplash

Чем опасно отсутствие гравитации для космонавта

Дело в том, что в условиях невесомости (отсутствия гравитации) космонавты начинают мыслить иначе, чем на земле. И это влияет на принятие решений. В первые дни полета космонавт может испытывать проблемы даже с относительно простыми задачами.

Почему это происходит

У человека нет специального органа, который чувствовал бы силу притяжения. Эта функция комплексная, распределенная между несколькими системами – зрения, вестибулярным и опорно-двигательным аппаратами. К тому же человеческий мозг работает по-разному в разных положениях тела.

В вертикальном (когда человек стоит) – мозг активен и склонен быстро искать решение.

А в горизонтальном (когда лежит) – переходит в состояние покоя и хочет отдохнуть.

Как же вести себя мозгу, если гравитации нет, и он не понимает, в каком тело положении?

Вот так и возникает дезориентация и проблемы с принятием даже простых решений. К счастью, со временем мозг адаптируется и к таким условиям.