Коварная невесомость: почему космонавтам тяжело принимать решения
Как влияет отсутствие гравитации на человеческий организм – один из важных аспектов исследований в космосе. И еще до начала космической эры ученые рассуждали об этом.
Источник:ScienceDaily
Но критически важным вопрос стал, когда человек научился находиться в космосе длительное время. Ведь это, как оказалось, влияет не только на физиологию, но и на мышление.
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Синдром космической адаптации – что это такое
У синдрома космической адаптации есть определение: это патологическое состояние, которое испытывают люди, попадающие в условия невесомости. По симптомам он похож на морскую болезнь:
- Человек чувствует снижение аппетита, головокружение, головную боль, усиленное слюноотделение, тошноту, иногда – пространственные иллюзии. Почти все эти эффекты обычно проходят после 3 – 6 суток полета.
По разным данным (например, Journal of the Washington Academy of Sciences или Medical Hypotheses) – от 50 до 70% астронавтов склонны к проявлениям синдрома космической адаптации. А 10% людей, побывавших в космосе – страдают тяжелыми проявлениями синдрома.
Синдромом космической адаптации страдают почти все, кто оказывается в невесомости / Фото unsplash
Чем опасно отсутствие гравитации для космонавта
Дело в том, что в условиях невесомости (отсутствия гравитации) космонавты начинают мыслить иначе, чем на земле. И это влияет на принятие решений. В первые дни полета космонавт может испытывать проблемы даже с относительно простыми задачами.
Почему это происходит
У человека нет специального органа, который чувствовал бы силу притяжения. Эта функция комплексная, распределенная между несколькими системами – зрения, вестибулярным и опорно-двигательным аппаратами. К тому же человеческий мозг работает по-разному в разных положениях тела.
- В вертикальном (когда человек стоит) – мозг активен и склонен быстро искать решение.
- А в горизонтальном (когда лежит) – переходит в состояние покоя и хочет отдохнуть.
Как же вести себя мозгу, если гравитации нет, и он не понимает, в каком тело положении?
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Вот так и возникает дезориентация и проблемы с принятием даже простых решений. К счастью, со временем мозг адаптируется и к таким условиям.
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