У своєму новому відео він спробував побити світовий рекорд за кількістю підтягувань, зроблених за 24 години. Усе для того, щоб привернути увагу некомерційної організації FITOPS до суїцидів ветеранів. Зауважимо, що попередній рекорд належав Брендону Такеру, який у 2019 році зробив 7 715 повторень.

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Піхотинець хотів зробити 7800 підтягувань за 24 години

Задача виявилася складнішою, ніж очікував Еккерт. Частково завдяки зміні температури металевої планки, адже виконував він підтягування просто неба. Наш герой не очікував підвищення та зниження температури штанги, через що переживав певний дискомфорт.

Попри спроби полегшити ситуацію за допомогою напульсників, масажу та тепла, він не міг з упевненістю сказати, що задача була простою. Були й інші проблеми: нестабільний Wi-Fi, що означало, що він не міг отримати будь-яку віртуальну підтримку для запланованої прямої трансляції зі своєю командою. Але це не завадило йому працювати над досягненням мети.

Усе не завжди стається так, як ви сподіваєтеся. Я мав намір зробити 7 800 підтягувань за 24 години. Я зазнав невдачі. Чому? Я можу дати вам список відмовок, але це не наблизить мене до цього. Які уроки я отримав із цієї невдачі? Потрібно ще краще підготуватися,

– наголосив він.

Дивися на відео, як Майкл Еккерт пробує виконати 7800 підтягувань за добу:

Невдача – рушій прогресу

Еккерт продовжує ділитися припущеннями, що ж стало причиною невдачі. На його думку, невдачі – частина зростання та постановки великих цілей і систематичної щоденної роботи над ними. Усе для того, щоб бути повністю відданими та послідовними. І хоча він добре тренувався, добре їв і почувався чудово, він каже: цього недостатньо.

Тепер у мене є мудрість та смиренність, щоб рухатися вперед і підготуватися до наступної спроби. Я програв, і тепер я готовий до другого раунду,

– наголошує він.

Для нових досягнень – Як легко прокидатися вранці – дивися відео:

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Тримаємо кулачки за Майкла Еккерта. Маємо надію, його наступна спроба буде успішною. І завдяки цьому він зможе досягнути поставленої мети, адже вона шляхетна!