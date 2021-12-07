В своем новом видео он попытался побить мировой рекорд по количеству подтягиваний, сделанных за 24 часа. Все для того, чтобы привлечь внимание некоммерческой организации FITOPS к суицидам ветеранов. Заметим, что предыдущий рекорд принадлежал Брендону Такеру, который в 2019 году сделал 7 715 повторений.

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Пехотинец хотел сделать 7800 подтягиваний за 24 часа

Задача оказалась сложнее, чем ожидал Эккерт. Частично благодаря изменению температуры металлической планки, ведь выполнял он подтягивание под открытым небом. Наш герой не ожидал повышения и понижения температуры штанги, из-за чего переживал определенный дискомфорт.

Несмотря на попытки облегчить ситуацию с помощью напульсников, массажа и тепла, он не мог с уверенностью сказать, что задача была простой. Были и другие проблемы: нестабильный Wi-Fi, что означало, что он не мог получить какой-либо виртуальной поддержки для запланированной прямой трансляции со своей командой. Но это не помешало ему работать над достижением цели.

Все не всегда происходит так, как вы надеетесь. Я собирался сделать 7 800 подтягиваний за 24 часа. Я потерпел неудачу. Почему? Я могу дать вам список отговорок, но это не приблизит меня к этому. Какие уроки я извлек из этой неудачи? Надо еще лучше подготовиться,

– подчеркнул он.

Смотри на видео, как Майкл Эккерт пытается выполнить 7800 подтягиваний за сутки:

Неудача – двигатель прогресса

Эккерт продолжает делиться предположениями, что стало причиной неудачи. По его мнению, неудачи – часть роста и постановки больших целей и систематической повседневной работы над ними. Все для того, чтобы быть полностью преданными и последовательными. И хотя он хорошо тренировался, хорошо ел и чувствовал себя отлично, он говорит: этого недостаточно.

Теперь у меня есть мудрость и смирение, чтобы двигаться вперед и подготовиться к следующей попытке. Я проиграл, и теперь я готов ко второму раунду,

– отмечает он.

Для новых достижений – Как легко просыпаться утром – смотри видео:

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