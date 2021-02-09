Твой подход к моде подчиняется определенным правилам, таким как пирамида стилей. Это универсальный принцип, который поможет оживить стиль и овладеть секретом, чтобы получить от своей одежды еще больше. Айда разбираться, что же такое пирамида стиля и как ее использовать на практике.

Пирамида стиля основывается на 3 важных аспектах: подгонка или регулирования одежды; ткань или материалы деталей; личный вкус.

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Одежду, которая не соответствует этим трем критериям, лучше не носить,

– отмечают стилисты.

Более того: не стоит покупать одежду, которая не вписывается в пирамиду стиля. Ты же не хочешь выглядеть откровенно нелепо в обновке?

1. Одежда должна идеально на тебе сидеть

Мы уже тысячи раз говорили тебе, что одежда должна идеально сидеть на тебе. И неважно, это джинсы с массмаркета, или сшитый на заказ костюм. Слишком длинные или мешковатые штаны не позволят тебе выглядеть отлично. Слишком великая рубашка может создать видимость того, что ты прячешь за ней лишние килограммы.

Любая вещь, которую ты планируешь купить, должна соответствовать требованию идеальной посадки. Иначе не стоит даже нести ее на кассу!



Избегай мешковатой одежды, который не будет подчеркивать твою фигуру / Фото Unsplash

2. Материалы должны быть качественными

Средняя часть пирамиды стилей – аспект, который приобретает все большую актуальность в эпоху устойчивого развития. Когда проверяется не только тип ткани, но и ее происхождения и процессы, лежащие в основе. После того как предмет одежды или аксессуар, который ты планируешь купить, прошел проверку на подгонку, ты должен убедиться, что его материалы гарантируют качество и долговечность.

Быстрая и массовая мода не предлагает такую ​​же надежность, как прочная ниша. Неудивительно, что хорошие и качественные кроссовки таких брендов как New Balance служат значительно дольше, если сравнивать их с другими.



Отдай предпочтение качественным материалам / Фото Unsplash

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3. Личный вкус

Все свои старания по подбору идеальной одежды можно перечеркнуть, если у тебя просто нет личного вкуса. Ты можешь купить лучшую и самую дорогую одежду, но чего она стоит, если ты не умеешь сочетать ее и аксессуары?

Используй пирамиду стиля, чтобы ежедневно иметь идеальный вид. А мы на Men 24 будем регулярно делиться с тобой советами, которые помогут "прокачать" свой стиль!