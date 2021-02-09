Пирамида стиля: секрет идеального мужского гардероба
Твой подход к моде подчиняется определенным правилам, таким как пирамида стилей. Это универсальный принцип, который поможет оживить стиль и овладеть секретом, чтобы получить от своей одежды еще больше. Айда разбираться, что же такое пирамида стиля и как ее использовать на практике.
Источник:Art of Manliness
Пирамида стиля основывается на 3 важных аспектах: подгонка или регулирования одежды; ткань или материалы деталей; личный вкус.
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Одежду, которая не соответствует этим трем критериям, лучше не носить,
– отмечают стилисты.
- Более того: не стоит покупать одежду, которая не вписывается в пирамиду стиля. Ты же не хочешь выглядеть откровенно нелепо в обновке?
1. Одежда должна идеально на тебе сидеть
Мы уже тысячи раз говорили тебе, что одежда должна идеально сидеть на тебе. И неважно, это джинсы с массмаркета, или сшитый на заказ костюм. Слишком длинные или мешковатые штаны не позволят тебе выглядеть отлично. Слишком великая рубашка может создать видимость того, что ты прячешь за ней лишние килограммы.
- Любая вещь, которую ты планируешь купить, должна соответствовать требованию идеальной посадки. Иначе не стоит даже нести ее на кассу!
Избегай мешковатой одежды, который не будет подчеркивать твою фигуру / Фото Unsplash
2. Материалы должны быть качественными
Средняя часть пирамиды стилей – аспект, который приобретает все большую актуальность в эпоху устойчивого развития. Когда проверяется не только тип ткани, но и ее происхождения и процессы, лежащие в основе. После того как предмет одежды или аксессуар, который ты планируешь купить, прошел проверку на подгонку, ты должен убедиться, что его материалы гарантируют качество и долговечность.
- Быстрая и массовая мода не предлагает такую же надежность, как прочная ниша. Неудивительно, что хорошие и качественные кроссовки таких брендов как New Balance служат значительно дольше, если сравнивать их с другими.
Отдай предпочтение качественным материалам / Фото Unsplash
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3. Личный вкус
Все свои старания по подбору идеальной одежды можно перечеркнуть, если у тебя просто нет личного вкуса. Ты можешь купить лучшую и самую дорогую одежду, но чего она стоит, если ты не умеешь сочетать ее и аксессуары?
Используй пирамиду стиля, чтобы ежедневно иметь идеальный вид. А мы на Men 24 будем регулярно делиться с тобой советами, которые помогут "прокачать" свой стиль!
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