Громадський туалет може бути витвором мистецтва, навіть суто чоловічий атрибут туалетної кімнати – пісуар. Не віриш? Men 24 зібрав 20 фото на доказ цього.

Іноді банальний похід до громадського туалету перетворюється у цікаву й несподівану пригоду. Виявляється, чимало клубів, ресторанів, і навіть музеїв, можна сказати, вклали душу у свої пісуари. Саме такі покаже сьогодні Men 24.

Варто переглянути й це 10 громадських туалетів, здатних зворушити та шокувати одночасно: фото

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Пісуар з Музею маленьких пляшечок у Норвегії



Туалет в ресторані готелю Bell Inn у графстві Суссекс у Великій Британії



"Рот Міка Джаггера" у шведському рок-клубі "Це тільки рок-н-рол"



Пісуари з найкращим краєвидом на Землі – у німецькому банку Commerzbank



Туалет в Садовому центрі у містечку Шептон-Малетто в Англії



Пісуар редакції бразильського журналу про музику Billboard Brazil – на ньому можна і грати, і записувати музику



Пісуар розвиваючий – для тренування окоміру й цілеспрямованості



Авторський пісуар, коштує 14 500 доларів США, автор – дизайнер Кларк Соренсен



Туалет у спортивному барі Hourse Bazaar в австралійському Мельбурні – з телеекраном, щоб відвідувачі не пропустили ні секунди матчу



Інтерактивний пісуар в китайському ресторанчику в Токіо – тут вас знімає камера і транслює відзняте на касі ресторану



Термочутливий пісуар – дозволяє малювати цілі картини на стіні



Черниці в Музеї туалетів у Китаї



Чоловіча кімната в готелі Hilton у Лас-Вегасі в США



Пісуар в піратському барі в Пуерто-Вальярта, що у Мексиці



Приклад австрійського бароко – палацовий пісуар 1895 року



Страхітливий туалет в замку Рейнфельс у Німеччині



Сексуальний туалет у гіпермаркеті в португальському містечку Сан-Жуан-да-Мадейра



Туалетні інтер'єри в казино в Лас-Вегасі, США



Ще один пісуар з китайського ресторану в Японії



Туалет бару Хол-енд-Мол у містечку Джексон, штат Міссісіпі в США

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