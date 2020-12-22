Общественный туалет может быть произведением искусства, даже чисто мужской атрибут туалетной комнаты – писсуар. Не веришь? Men 24 собрал 20 фото в доказательство этого.

Иногда банальный поход в общественный туалет превращается в интересное и неожиданное приключение. Оказывается, немало клубов, ресторанов, и даже музеев, можно сказать, вложили душу в свои писсуары. Именно такие покажет сегодня Men 24.

Стоит посмотреть и это 10 общественных туалетов, способных растрогать и шокировать одновременно: фото

Самые необычные писсуары планеты: милые и забавные фото из соцсетей



Писсуар из Музея маленьких бутылочек в Норвегии



Туалет в ресторане отеля Bell Inn в графстве Суссекс в Великобритании



"Рот Мика Джаггера" в шведском рок-клубе "Это только рок-н-ролл"



Писсуары с лучшим видом на Земле – в немецком банке Commerzbank



Туалет в Садовом центре в городке Шептон-Малетто в Англии



Писсуар редакции бразильского журнала о музыке Billboard Brazil – на нем можно и играть, и записывать музыку



Писсуар развивающий – для тренировки глазомера и целеустремленности



Авторский писсуар, стоит 14 500 долларов США, автор – дизайнер Кларк Соренсен



Туалет в спортивном баре Hourse Bazaar в австралийском Мельбурне – с телеэкраном, чтобы посетители не пропустили ни секунды матча



Интерактивный писсуар в китайском ресторанчике в Токио – тут вас снимает камера и транслирует отснятое на кассе ресторана



Термочувствительный писсуар – позволяет рисовать целые картины на стене



Монахини в Музее туалетов в Китае



Мужская комната в отеле Hilton в Лас-Вегасе в США



Писсуар в пиратском баре в Пуэрто-Вальярта, что в Мексике



Пример австрийского барокко – дворцовый писсуар 1895 года



Страшный туалет в замке Рейнфельс в Германии



Сексуальный туалет в гипермаркете в португальском городке Сан-Жуан-да-Мадейра



Туалетные интерьеры в казино в Лас-Вегасе, США



Еще один писсуар из китайского ресторана в Японии



Туалет бара Холл-энд-Мол в городке Джексон, штат Миссисипи в США