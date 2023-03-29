Основним інгредієнтом цього сніданку, як ти вже зрозумів, є броколі. По-перше, це корисно. По-друге, дуже смачно. По-третє, ти зможеш нарешті почати їсти броколі, на яку ти навіть дивитися не міг.

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Піца з броколі

Крутим і швидким рецептом поділилися фітнес-тренери з каналу ya__sport. Вони пропонують приготувати цей варіант сніданку. Передовсім тому, що це дуже швидко та просто.

Чим корисна броколі? Це відмінне джерело вітамінів A, C, E, B9, K, PP, а також калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору, міді та селену. Цікаво, що у броколі у 2,5 раза більше вітаміну С, ніж в апельсинах.

Інгредієнти

250 грамів сирої броколі

2 яйця

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка приправи

Додатки: томатний соус, сир, томати або будь-що на твій смак.

Як приготувати піцу з броколі на сніданок: дивися відео

Спосіб приготування:

За допомогою кухонного комбайна або блендера подрібни сиру броколі.

Додай до неї яйця та спеції та вилий суміш у розігріту сковороду, змащену олією.

Випікай упродовж 5 – 8 хвилин на середньому вогні під кришкою.

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Потім тобі слід змастити піцу соусом, додати сир та іншу начинку на свій смак.

Накрий кришкою та почекай, поки сир не розплавиться. Готово!

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Пропонуємо тобі спробувати приготувати цю цікаву піці з броколі. Вона не лише стане відмінним варіантом урізноманітнення сніданку. Вона ще й принесе тобі чимало користі. До того ж вона дуже смачна!