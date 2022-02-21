В частности, о том, сколько планет есть в Солнечной системе. 8, 9, или, может, 10? А также о том, в каком порядке они расположены, и еще несколько интересностей.
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В каком порядке расположены планеты в Солнечной системе
Если считать от Солнца, порядок таков:
- Меркурий.
- Венера.
- Земля.
- Марс.
- Юпитер.
- Сатурн.
- Уран.
- Нептун.
Далее еще есть Плутон, который когда-то тоже носил гордое звание планеты, но теперь его называют планетоидом. Однако ученые все же намекают, что на окраине Солнечной системы летает и таинственная девятая планета. Или десятая.
Так сколько на самом деле планет в Солнечной системе
Плутон был открыт в 1930 году, еще о 8 планетах знали раньше. С тех пор дети вырастали с четким знанием, что Солнечная система имеет 9 планет. Но все изменилось в конце 1990-х, когда астрономы устроили спор относительно Плутона – действительно ли он планета.
В конце концов Международный астрономический союз в 2006 году признал Плутон "карликовой планетой" (также употребляют термины "планетоид", то есть "подобный планете", и "транснептуновый объект", то есть космическое тело за орбитой Нептуна).
Итак, с 2006 года дети растут со знанием, что планет в Солнечной системе 8.
Плутон – больше не планета, а планетоид / Фото NASA
Впрочем, это до сих пор не признают все астрономы: кто-то упрямо считает планетой Плутон, а кто-то видит другое космическое тело, являющееся 9 планетой нашей системы (или, как часто говорят, "Планетой Х" – намекающей как на загадочную переменную в уравнении, так и на римскую цифру 10), но до сих пор не обнаруженное наукой.
Что ищут астрономы в окрестностях Солнечной системы
Итак, в 2016 году исследователи допустили существование 9 планеты (это уже тогда, напомним, когда Плутон официально перестали считать планетой), которую пока называют просто "Планета 9" или "Планета X".
- Она – теоретически – вращается вокруг Солнца гораздо дальше, чем Земля (в 300 – 1000 раз), но фактически ее никто не видел.
- Предположение базируется на гравитационных взаимодействиях в Поясе Койпера в окрестностях Солнечной системы, где летают ледяные скалы ("транснептуновые объекты") еще с рождения системы.
Ученые Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене описали доказательства существования Планеты 9 в своем исследовании. Оно основано на математических моделях и компьютерном моделировании с использованием наблюдений за 6 другими (меньшими, но подобными) объектами Пояса Койпера.
Планета Х – все еще предмет дискуссий и поисков / Фото ESO
Однако теория о 9 планете – все еще теория. Более того, в сентябре 2019 года ученые предложили гипотезу, что эта планета, если она и есть, на самом деле не является планетой вообще.
- Яку Шольц из Даремского университета и Джеймс Анвин из Университета Иллинойса в Чикаго предположили, что это могла быть первичная черная дыра, образовавшаяся после Большого взрыва, которую наша Солнечная система позже захватила.
- Ее до сих пор не обнаружили, потому что, мол, она очень маленькая – 5 сантиметров в диаметре (но этого хватает, чтобы оказывать мощное гравитационное влияние на соседей). Больше о черных дырах мы писали вот здесь.