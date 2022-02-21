В частности, о том, сколько планет есть в Солнечной системе. 8, 9, или, может, 10? А также о том, в каком порядке они расположены, и еще несколько интересностей.

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В каком порядке расположены планеты в Солнечной системе

Если считать от Солнца, порядок таков:

Меркурий.

Венера.

Земля.

Марс.

Юпитер.

Сатурн.

Уран.

Нептун.

Далее еще есть Плутон, который когда-то тоже носил гордое звание планеты, но теперь его называют планетоидом. Однако ученые все же намекают, что на окраине Солнечной системы летает и таинственная девятая планета. Или десятая.

Так сколько на самом деле планет в Солнечной системе

Плутон был открыт в 1930 году, еще о 8 планетах знали раньше. С тех пор дети вырастали с четким знанием, что Солнечная система имеет 9 планет. Но все изменилось в конце 1990-х, когда астрономы устроили спор относительно Плутона – действительно ли он планета.

В конце концов Международный астрономический союз в 2006 году признал Плутон "карликовой планетой" (также употребляют термины "планетоид", то есть "подобный планете", и "транснептуновый объект", то есть космическое тело за орбитой Нептуна).

Итак, с 2006 года дети растут со знанием, что планет в Солнечной системе 8.



Плутон – больше не планета, а планетоид / Фото NASA

Впрочем, это до сих пор не признают все астрономы: кто-то упрямо считает планетой Плутон, а кто-то видит другое космическое тело, являющееся 9 планетой нашей системы (или, как часто говорят, "Планетой Х" – намекающей как на загадочную переменную в уравнении, так и на римскую цифру 10), но до сих пор не обнаруженное наукой.

Не обнаруженной, но просчитанной – 20 января 2016 ученые предоставили математические доказательства его существования. Считается, что оно где-то в 10 раз тяжелее Земли и в 5000 раз – чем Плутон.

Что ищут астрономы в окрестностях Солнечной системы

Итак, в 2016 году исследователи допустили существование 9 планеты (это уже тогда, напомним, когда Плутон официально перестали считать планетой), которую пока называют просто "Планета 9" или "Планета X" .

Она – теоретически – вращается вокруг Солнца гораздо дальше, чем Земля (в 300 – 1000 раз), но фактически ее никто не видел.

Предположение базируется на гравитационных взаимодействиях в Поясе Койпера в окрестностях Солнечной системы, где летают ледяные скалы ("транснептуновые объекты") еще с рождения системы.

Ученые Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене описали доказательства существования Планеты 9 в своем исследовании . Оно основано на математических моделях и компьютерном моделировании с использованием наблюдений за 6 другими (меньшими, но подобными) объектами Пояса Койпера.



Планета Х – все еще предмет дискуссий и поисков / Фото ESO

Однако теория о 9 планете – все еще теория. Более того, в сентябре 2019 года ученые предложили гипотезу, что эта планета, если она и есть, на самом деле не является планетой вообще.

Яку Шольц из Даремского университета и Джеймс Анвин из Университета Иллинойса в Чикаго предположили, что это могла быть первичная черная дыра, образовавшаяся после Большого взрыва, которую наша Солнечная система позже захватила.

Ее до сих пор не обнаружили, потому что, мол, она очень маленькая – 5 сантиметров в диаметре (но этого хватает, чтобы оказывать мощное гравитационное влияние на соседей). Больше о черных дырах мы писали вот здесь.