Ну а кто не слышал о таинственной Зоне 51 или аннунаках с планеты Нибиру? Но есть ли в этих историях хотя бы щепотка правды?

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В Зоне 51 исследуют инопланетян

Древний миф, источников у которого точно более чем один. Даже вот, вспомним фильм 1996 года " День независимости" – там показывают, что инопланетяне и их технологии из разбитых НЛО тайно изучают на военной базе в пустыне Невада.

Самое интересное, что там действительно есть база, и она действительно тайная. Но есть ли что-то странное в том, что военный объект засекречено? Вряд ли.

Куда более логичной и, гм, приземленной является версия, что США в Неваде испытывают новейшие самолеты и шпионское оборудование.

То есть, люди, которые утверждают, что видели в этом районе НЛО, действительно его видели. Только вот неопознанные летающие объекты в этом случае – не что иное, как секретные военные разработками летательных аппаратов американской армии.



Инопланетяне – давняя тема, одна из любимых и в научных кругах, и у любителей мифов / Коллаж 24 канала

Есть такая планета-убийца – Нибиру

Мы уже рассказывали о так называемой Девятой планете, которая якобы угрожает Земле. Но некоторые любители космических мифов пошли дальше. Они утверждают, что существует еще одна опасная планета – Нибиру.

Эту историю популяризировал в своей книге "Двенадцатая планета" в 1976 году известный любитель теории об инопланетном происхождении человечества Захария Ситчин.

Этот человек, говорят, самостоятельно изучил шумерская клинопись и перевел некоторые надписи. А там, мол, есть текст о планете за пределами Нептуна с именем Нибиру и жителями, которые назывались аннунаки.

Дальше было много заверений от различных "ученых" и экстрасенсов, что Нибиру столкнется с Землей в 2003, 2012... Конечно, ничего такого не произошло.

Здесь подробнее Планета Нибиру: на когда откладывается конец света

А Нибиру в шумерских текстах разного периода – это Юпитер, Меркурий или неизвестна звезда, созданная богом Мардуком.