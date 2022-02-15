Звісно, у часі ти рухаєшся з однаковою швидкістю майже завжди. Чи ти дивишся, як висихає фарба, і хочеш, щоб час якнайшвидше закінчився, а він тягнеться вічність. Чи ти хочеш мати більше годин для спілкування з друзями, а вони зникають, наче й не було

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Чи можливі подорожі в часі: про що розповідають фантасти

Але це не той вид подорожей у часі, який захопив незліченну кількість письменників-фантастів чи стимулював розвиток цілого жанру у кіно. Пригадай, як у франшизах "Доктор Хто", "Зоряний шлях" чи "Назад у майбутнє" герої лізуть у якийсь дикий транспортний засіб, щоб полетіти в минуле або повернутись у майбутнє, а потім боряться з наслідками своїх польотів.

От – людство приваблює ідея змінити минуле або наперед побачити майбутнє! Та, на жаль:

Поки жодна людина не демонструвала такий вид подорожі – у часі вперед чи назад, як ми бачили у науковій фантастиці.

І жодна людина поки й не запропонувала спосіб відправити людину через значні проміжки часу, причому так, щоб не знищити її у дорозі.

Як зазначав Стівен Хокінг у книзі "Чорні діри та дитячі всесвіти" – "найкращий доказ, що подорож у часі неможлива і ніколи не буде можливою, в тому, що до нас не вдерлися орди туристів із майбутнього".

А тим часом кожен твір художньої літератури про подорожі в часі створює свою власну версію простору-часу, приховуючи одну або кілька наукових перешкод і парадоксів, щоб досягти своїх сюжетних вимог. Утім, це не робить той чи інший твір менш цікавим, радше навіть навпаки.



У фантастичних творах подорожі в часі – проста річ, але реальність інша / Фото unsplash

Чи можливі подорожі в часі: що каже наука

І це дійсно так. Але. Наука підтримує певну кількість ідей про час, які допускають його, скажімо так, нестандартні зміни.

Наприклад, спеціальна теорія відносності Альберта Ейнштейна припускає, що час є ілюзією, яка рухається відносно спостерігача.

А спостерігач, який рухається майже зі швидкістю світла, буде зазнавати вплив часу набагато повільніше, ніж спостерігач у спокої.

Далі – є теорії червоточин (кротовин), чорних дір, струн, вакуумних пончиків, космічних спагетті тощо. Але наразі вони ближчі до науково-фантастичних книг та фільмів, ніж до науки.

Тому далі, у наступних матеріалах до теми, розповімо тільки про найцікавіше.