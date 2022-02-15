Конечно, во времени ты двигаешься с одинаковой скоростью почти всегда. Или т ы смотришь, как высыхает краска, и хочешь, чтобы время скорей закончилось, а оно тянется вечность. Или ты хочешь иметь больше часов для общения с друзьями, а они исчезают, будто и не было

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Возможны ли путешествия во времени: о чем рассказывают фантасты

Но это не тот вид путешествий во времени, который увлек бесчисленное количество писателей-фантастов или стимулировал развитие целого жанра в кино. Вспомни, как во франшизах "Доктор Кто", "Звездный путь" или "Назад в будущее" герои лезут в какое-нибудь дикое транспортное средство, чтобы улететь в прошлое или вернуться в будущее, а затем борются с последствиями своих полетов.

Вот – человечество привлекает идея изменить прошлое или заранее увидеть будущее! Но, к сожалению:

Пока ни один человек не демонстрировал такой вид путешествия – во времени вперед или назад, как мы видели в научной фантастике.

И ни один человек пока и не предложила способ отправить человека через значительные промежутки времени, причем так, чтобы не уничтожить его в пути.

Как отмечал Стивен Хокинг в книге "Черные дыры и детские вселенные" – "лучшее доказательство, что путешествие во времени невозможно и никогда не будет возможным, в том, что к нам не ворвались орды туристов из будущего".

Тем временем каждое творческое произведение о путешествиях во времени создает свою собственную версию пространства-времени, скрывая одно или несколько научных препятствий и парадоксов, чтобы достичь своих сюжетных требований. Впрочем, это не делает то или иное произведение менее интересным, скорее даже наоборот.



В фантастических произведениях путешествия во времени – простая вещь, но реальность иная / Фото unsplash

Возможны ли путешествия во времени: что говорит наука

И это действительно так. Но. Наука поддерживает определенное количество идей о времени, допускающих его, скажем так, нестандартные изменения.

Например, специальная теория относительности Альберта Эйнштейна предполагает, что время является иллюзией, движущейся в отношении наблюдателя.

А наблюдатель, двигающийся почти со скоростью света, будет испытывать влияние времени гораздо медленнее, чем наблюдатель в покое.

Далее – есть теории червоточин (кротовин), черных дыр, струн, вакуумных пончиков, космических спагетти и так далее. Но сейчас они ближе к научно-фантастическим книгам и фильмам, чем к науке.

Поэтому дальше, в следующих материалах по теме, расскажем только о самом интересном.