Надя Дорофєєва виклала серію фото, які не на жарт розбурхали користувачів мережі. Стильні кадри співачка зробила для журналу Vogue. І не дивно, що першою її підписники могли побачити світлину, на якій зірка позує топлес. Саме на ній ми загостримо нашу увагу.

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Співачка на фото позує у штанах, а її оголені груди прикриває волосся. Усе як ми любимо. Прихильники Наді Дорофєєвої теж у захваті від кадру, тож вони буквально засипали її лайками та коментарями:

"Мені спочатку здалося, що це Лурдес, донька Мадонни. Ви прекрасна";

"Ти надзвичайно красива";

"Я у захваті від твоєї вроди";

"Твоя естетика закохує";

"Шикарна та найкраща красуня у мережі";

"Яка ж ти крута";

"Я б з радістю забув про Надю, щоб дізнатися про неї ще раз";

"Неймовірно ідеальна".



Надя Дорофєєва знялася топлес для глянцю / Фото з інстаграму Дорофєєвої

А ще дивися відео з-за лаштунків знімального процесу. Тобі сподобається, гарантуємо:

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Надя Дорофєєва викликає непідробний захват. А її постійні експерименти зі стилем надихають. Тебе ж ми закликаємо підписатися на співачку, якщо ти досі цього не зробив. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?