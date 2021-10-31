Надя Дорофеева выложила серию фото, которые не на шутку взбудоражили пользователей сети. Стильные кадры певица сделала для журнала Vogue. И не удивительно, что первой ее подписчики могли увидеть фотографию, на которой звезда позирует топлес. Именно на ней ми заострим наше внимание.
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Певица на фото позирует в штанах, а ее обнаженную грудь прикрывает волосы. Все как мы любим. Поклонники Нади Дорофеевой тоже в восторге от кадра, поэтому они буквально засыпали ее лайками и комментариями:
- "Мне сначала показалось, что это Лурдес, дочь Мадонны. Вы прекрасна";
- "Ты очень красивая";
- "Я в восторге от твоей красоты";
- "Твоя эстетика влюбляет";
- "Шикарная и самая лучшая красавица в сети";
- "Какая же ты крутая";
- "Я бы с радостью забыл о Наде, чтобы узнать о ней еще раз";
- "Невероятно идеальна".
Надя Дорофеева снялась топлес для глянца / Фото с инстаграма Дорофеевой
А еще смотри видео из-за кулис съемочного процесса. Тебе понравится, гарантируем:
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Надя Дорофеева вызывает неподдельный восторг. А ее постоянные эксперименты со стилем вдохновляют. Тебя же мы призываем подписаться на певицу, если ты до сих пор этого не сделал. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?