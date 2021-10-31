Надя Дорофеева выложила серию фото, которые не на шутку взбудоражили пользователей сети. Стильные кадры певица сделала для журнала Vogue. И не удивительно, что первой ее подписчики могли увидеть фотографию, на которой звезда позирует топлес. Именно на ней ми заострим наше внимание.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Певица на фото позирует в штанах, а ее обнаженную грудь прикрывает волосы. Все как мы любим. Поклонники Нади Дорофеевой тоже в восторге от кадра, поэтому они буквально засыпали ее лайками и комментариями:

"Мне сначала показалось, что это Лурдес, дочь Мадонны. Вы прекрасна";

"Ты очень красивая";

"Я в восторге от твоей красоты";

"Твоя эстетика влюбляет";

"Шикарная и самая лучшая красавица в сети";

"Какая же ты крутая";

"Я бы с радостью забыл о Наде, чтобы узнать о ней еще раз";

"Невероятно идеальна".



Надя Дорофеева снялась топлес для глянца / Фото с инстаграма Дорофеевой

А еще смотри видео из-за кулис съемочного процесса. Тебе понравится, гарантируем:

Тебе понравится Модель Кортни Келлар взбудоражила сеть в рубашке на голое тело