Надя Дорофеева выложила серию фото, которые не на шутку взбудоражили пользователей сети. Стильные кадры певица сделала для журнала Vogue. И не удивительно, что первой ее подписчики могли увидеть фотографию, на которой звезда позирует топлес. Именно на ней ми заострим наше внимание.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Певица на фото позирует в штанах, а ее обнаженную грудь прикрывает волосы. Все как мы любим. Поклонники Нади Дорофеевой тоже в восторге от кадра, поэтому они буквально засыпали ее лайками и комментариями:

  • "Мне сначала показалось, что это Лурдес, дочь Мадонны. Вы прекрасна";
  • "Ты очень красивая";
  • "Я в восторге от твоей красоты";
  • "Твоя эстетика влюбляет";
  • "Шикарная и самая лучшая красавица в сети";
  • "Какая же ты крутая";
  • "Я бы с радостью забыл о Наде, чтобы узнать о ней еще раз";
  • "Невероятно идеальна".

Надя Дорофеева снялась топлесс
Надя Дорофеева снялась топлес для глянца / Фото с инстаграма Дорофеевой

А еще смотри видео из-за кулис съемочного процесса. Тебе понравится, гарантируем:

Тебе понравится Модель Кортни Келлар взбудоражила сеть в рубашке на голое тело

Надя Дорофеева вызывает неподдельный восторг. А ее постоянные эксперименты со стилем вдохновляют. Тебя же мы призываем подписаться на певицу, если ты до сих пор этого не сделал. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?