Зараз розповімо про нове дослідження вчених про походження Місяця. Воно свідчить, що велетенський природний супутник Землі міг виникнути не після одного, а одразу кількох космічних катастроф.

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Як виник Місяць: нові висновки науковців

Більшість науковців вважають, що Місяць утворився після удару по Землі космічного об’єкта розміром із Марс – планети Тейя.

  • Це сталося десь так 4,4 мільярда років тому.
  • Від удару частина Тейї та шматок прото-Землі сполучилися в один кусень матерії, який згодом сформував Місяць.

Так от, нові дослідження показали, що удар був не один. Вони опубліковані 23 вересня у журналі The Planetary Science Journal.

Чому хімія Місяця і Землі майже ідентична

Ерік Асфог, професор Місячної та планетарної лабораторії Університету Арізони (LPL), розповів, що стандартна модель виникнення Місяця має недоліки.

  • Наприклад, вона доводить, що супутник утворився здебільшого з ударної планети.
  • З іншого боку, ізотопна хімія Місяця майже ідентична земній.

Асфог переконаний, що Місяць сформувався після щонайменше двох ударів по Землі, між якими було приблизно від 100 тисяч до мільйона років.

Місяць і Земля
Місяць виник через подвійний удар по Землі іншої планети / Фото NASA

Річ у тім, що Тейя – це планета, яка рухалася майже у тій же траєкторії, що й Земля, тільки з іншою швидкістю. І після першого удару вона, скажімо так, вижила, а остаточно розтрощилася вже після другого.

Асфог та його колеги змоделювали на комп’ютері давні удари.

  • Вийшло так, що Тейя вдарила Землю на великій швидкості – і "побігла" далі.
  • А через певний час "наздогнала" нашу планету й ударила ще раз – вже на меншій швидкості.

Саме це й створило умови для формування нового космічного тіла – Місяця.

Подвійний вплив змішує речі набагато більше, ніж одинарний. Також ним можна пояснити ізотопну подібність Землі та Місяця, а також те, як могло б відбутися друге повільне зіткнення та злиття,
– пояснив вчений.

Його дослідницька група переконана, що таке явище тоді було вкрай поширеним у Сонячній системі, і в такий спосіб сформувався далеко не один Місяць.