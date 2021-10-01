Сейчас расскажем о новом исследовании ученых о происхождении Луны. Оно свидетельствует, что гигантский естественный спутник Земли мог возникнуть не после одного, а сразу нескольких космических катастроф.

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Как возникла Луна: новые выводы ученых

Большинство ученых считают, что Луна образовалась после удара по Земле космического объекта размером с Марс – планеты Тейя.

Это произошло где-то 4,4 миллиарда лет назад.

От удара часть Тейи и ломоть прото-Земли слились в один кусок материи, который вскоре и сформировал Луну.

Так вот, новые исследования показали, что удар был не один. Они опубликованы 23 сентября в журнале The Planetary Science Journal.

Почему химия Луны и Земли почти идентична

Эрик Асфог, профессор Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны (LPL), рассказал, что в стандартной модели возникновения Луны есть недостатки.

Например, она доказывает, что спутник образовался в основном из ударной планеты.

С другой стороны, изотопная химия Луны почти идентична земной.

Асфог убежден, что Луна сформировалась после как минимум двух ударов по Земле, между которыми было примерно от 100 тысяч до миллиона лет.



Луна возникла после двойного удара по Земле другой планеты / Фото NASA

Дело в том, что Тейя – это планета, которая двигалась почти в той же траектории, что и Земля, только с другой скоростью. И после первого удара она, скажем так, выжила, а окончательно разрушилась уже после второго.

Асфог и его коллеги смоделировали на компьютере древние удары.

Получилось так, что Тейя ударила Землю на большой скорости – и "побежала" дальше.

А через некоторое время "догнала" нашу планету и ударила еще раз – уже на меньшей скорости.

Именно это и создало условия для формирования нового космического тела – Луны.

Двойное воздействие смешивает вещи намного больше, чем одинарное. Также им можно объяснить изотопное сходство Земли и Луны, а еще и то, как могло бы состояться второе медленное столкновение и слияние,

– пояснил ученый.

Его исследовательская группа убеждена, что такое явление тогда было крайне распространенным в Солнечной системе, и таким образом сформировался далеко не одна Луна.