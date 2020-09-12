Недостаточно просто взять и прийти в спортзал. Нужно осознанно подойти к тренировкам, чтобы они не только не навредили тебе, но и принесли желаемый результат. Попробуем разобраться с самыми распространенными ошибками, которые делает большинство мужчин во время выполнения упражнений.

Мы переживаем за твоё здоровье и болеем за тебя, чтобы ты достиг желаемого результата в кратчайшие сроки. Но наших желаний недостаточно, поэтому и тебе нужно приложить немного усилий. Читай на Men 24 о распространенных ошибках во время выполнении упражнений и попробуй их не делать.

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1. Отсутствие заминки

Как-то так сложилось, что заминку после тренировок делают единицы. И это очень плохо, ведь после выполнения физических нагрузок нужно растянуть мышцы. Это позволяет им быть гибкими, быстрее восстановиться и уменьшить возможные болевые ощущения. Кроме того, заминка повышает содержание в организме соматотропина, а он отвечает за рост, в том числе и мышечной массы.

Отсутствие заминки может свести на нет все твои старания во время тренировки .



Не забывай делать заминку после тренировок / Фото pxhere

2. Неверная хватка

Мы так быстро хотим нарастить мышцы, сформировать кубики пресса и вообще достичь желаемого идеального тела, и совсем уж забываем о правилах безопасности. Во время бега на дорожке мы не слишком крепко держимся за поручни, а также не следим за правильностью перестановки ног. Мы уже молчим о таскание "железа" без присмотра тренера, что может не слишком хорошо закончиться для тебя.

Если игнорировать правила безопасности, то можно запросто повредить суставы . А это станет причиной того, что ты выпадешь из процесса тренировки на несколько недель, а то и больше.

3. Тренировка натощак

Ты не поверишь, но тренировки на голодный желудок могут стать причиной ожирения. Представляешь? Ты себе без задних мыслей надеешься сжечь лишнее, а твой организм берет и делает все наоборот.

Почему так происходит? А потому, что организм начинает экономить энергию, ведь он понимает, что желудок совершенно пуст. Соответственно, ты не лишаешься лишних калорий, а наоборот накапливает их.

Если регулярно тренироваться на голодный желудок – наращивание жировой массы тебе гарантировано .



Никогда не тренируйся на голодный желудок / Фото pxhere

Возьми на вооружение

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4. Кофе перед тренировкой

Еще одна ошибка, которую почему-то допускают многие мужчины перед занятием спортом. Мы прекрасно понимаем, что ты не выспался, но это не значит, что перед физическими нагрузками следует усложнять жизнь своему сердцу.

Если пить перед тренировкой кофе или энергетик, есть вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой . Тебе это надо?

5. Тренировка ежедневно

Тебе кажется, что только ежедневные тренировки помогут достичь желаемого результата? А вот и нет! Тренеры рекомендуют посещать спортзал три раза в неделю. Это позволит давать организму отдохнуть и восстановиться. Также перерыва между занятиями способствуют наращиванию мышц.

Ежедневные занятия могут стать причиной хронического ощущения усталости, появления проблем с сердцем , а также отсутствия роста мышечной массы.



В идеале тренироваться нужно три раза в неделю / Фото pexels