Основные ошибки во время тренировок, которые делает большинство мужчин
Недостаточно просто взять и прийти в спортзал. Нужно осознанно подойти к тренировкам, чтобы они не только не навредили тебе, но и принесли желаемый результат. Попробуем разобраться с самыми распространенными ошибками, которые делает большинство мужчин во время выполнения упражнений.
Мы переживаем за твоё здоровье и болеем за тебя, чтобы ты достиг желаемого результата в кратчайшие сроки. Но наших желаний недостаточно, поэтому и тебе нужно приложить немного усилий. Читай на Men 24 о распространенных ошибках во время выполнении упражнений и попробуй их не делать.
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1. Отсутствие заминки
Как-то так сложилось, что заминку после тренировок делают единицы. И это очень плохо, ведь после выполнения физических нагрузок нужно растянуть мышцы. Это позволяет им быть гибкими, быстрее восстановиться и уменьшить возможные болевые ощущения. Кроме того, заминка повышает содержание в организме соматотропина, а он отвечает за рост, в том числе и мышечной массы.
- Отсутствие заминки может свести на нет все твои старания во время тренировки.
Не забывай делать заминку после тренировок / Фото pxhere
2. Неверная хватка
Мы так быстро хотим нарастить мышцы, сформировать кубики пресса и вообще достичь желаемого идеального тела, и совсем уж забываем о правилах безопасности. Во время бега на дорожке мы не слишком крепко держимся за поручни, а также не следим за правильностью перестановки ног. Мы уже молчим о таскание "железа" без присмотра тренера, что может не слишком хорошо закончиться для тебя.
- Если игнорировать правила безопасности, то можно запросто повредить суставы. А это станет причиной того, что ты выпадешь из процесса тренировки на несколько недель, а то и больше.
3. Тренировка натощак
Ты не поверишь, но тренировки на голодный желудок могут стать причиной ожирения. Представляешь? Ты себе без задних мыслей надеешься сжечь лишнее, а твой организм берет и делает все наоборот.
Почему так происходит? А потому, что организм начинает экономить энергию, ведь он понимает, что желудок совершенно пуст. Соответственно, ты не лишаешься лишних калорий, а наоборот накапливает их.
- Если регулярно тренироваться на голодный желудок – наращивание жировой массы тебе гарантировано.
Никогда не тренируйся на голодный желудок / Фото pxhere
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4. Кофе перед тренировкой
Еще одна ошибка, которую почему-то допускают многие мужчины перед занятием спортом. Мы прекрасно понимаем, что ты не выспался, но это не значит, что перед физическими нагрузками следует усложнять жизнь своему сердцу.
- Если пить перед тренировкой кофе или энергетик, есть вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Тебе это надо?
5. Тренировка ежедневно
Тебе кажется, что только ежедневные тренировки помогут достичь желаемого результата? А вот и нет! Тренеры рекомендуют посещать спортзал три раза в неделю. Это позволит давать организму отдохнуть и восстановиться. Также перерыва между занятиями способствуют наращиванию мышц.
- Ежедневные занятия могут стать причиной хронического ощущения усталости, появления проблем с сердцем, а также отсутствия роста мышечной массы.
В идеале тренироваться нужно три раза в неделю / Фото pexels
Подходи к тренировкам с умом. Если ты новичок в этом деле – не поленись обратиться за помощью тренера. Он поможет подобрать комплекс упражнений, которые позволят достичь максимального эффекта. А также даст несколько дельных советов, благодаря которым ты избежишь других не менее распространенных ошибок.